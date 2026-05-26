Cenay Türksever ile bayram lezzeti

“Gelin”dizisindeki başarılı performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan genç oyuncu Cenay Türksever, bayrama özel hazırlanan “Vildan’la Tadında” programında Vildan Mumcu ile mutfakta hünerlerini sergiledi.

Samimi sohbetlerin ve lezzetli tariflerin buluştuğu programda Cenay Türksever Vildan Mumcu ile bayram sofralarına yakışan sebzeli kavurma hazırladı.

Muvia YouTube Kanalı ekranlarında yayınlanan, Vildan Mumcu’nun hazırlayıp sunduğu “Vildan’la Tadında”nın bayrama özel bu bölümde oyunculuk, kamera arkası, mutfak kültürü ve bayram anıları konuşuluyor.

Programın konuğu, “Gelin” dizisinin Cihan’ı Cenay Türksever, yoğun set temposunu, oyunculuğa hazırlanma sürecini ve karakterin günlük hayatına etkilerini anlatıyor.

Modellikten oyunculuğa geçiş hikâyesini paylaşan başarılı oyuncu, “hayalimdeki meslek oyunculuktu. Modellik yaparken hep bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordum. Pandemi öncesinde modellik çok iyiydi ama ben oyunculuk yapmak istiyordum” sözleriyle kariyer yolculuğunu paylaşıyor.



CİHAN’IN YAŞADIKLARI ÇOK AĞIR

Yoğun çalışma temposuna da değinen Türksever, uzun süredir canlandırdığı Cihan karakterinin psikolojik etkilerini ise şu sözlerle ifade ediyor: “Bazen Cenay’ı unutup Cihan olarak yoluma devam ediyorum. Cihan’ın yaşadıkları çok ağır. Her gün onun travmasını hissediyorum.”

Oyunculukla ilgili hayallerini de paylaşan Türksever, Cihan karakterinin hikâyesiyle ilgili yapmak istediklerini paylaşıyor.Üç yıldır devam eden “Gelin” dizisinin başarısına da değinen Türksever, sette çok eğlendiklerini ve projeye seçilme hikâyesini anlatıyor.

Vildan Mumcu ve Cenay Türksever’in birlikte hazırladığı sebzeli kavurma tarifiyle lezzet ve sohbetin buluştuğu bu özel bölüm ise, bayram sofralarına ilham oluyor. Bayram ruhunu ekrana taşıyan bu keyifli bölümü Muvia YouTube Kanalı’nda izleyebilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.