 Zeynep Özal'dan çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk oldu.

ASIM EKREN BENİMLE EVLENECEĞİ İÇİN TEHDİT EDİLDİ

“Şimdi Konuşmak Moda” programında, Asım Ekren ile evlilik kararının büyük yankı uyandırdığını anlatan Zeynep Özal, Asım Ekren’in o dönem tehdit edildiğini ve alışık olmadığı bir baskıyla karşı karşıya kaldığını söylüyor ve “insanlar kraldan çok kralcılar” diyor.

Çekimlerini ve yapımcılığını Wediacorp’un üstlendiği dijital programda Zeynep Özal, yıllardır kamuoyunun merak ettiği hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

“Bir cumhurbaşkanının kızı özgür olabilir mi?” sorusunun merkezinde ilerleyen programda Zeynep Özal, hem protokol hayatını hem de kendi kimliğini kurma mücadelesini anlattı.

Amerika’daki gençlik yıllarından söz eden Özal, iş hayatına bir tavuk restoranında çalışarak başladığını belirterek, “Amerika’da bütün çocuklar çalışıyor, çalışmayanı ayıplıyorlar. İlk kazandığım paramı harcamaya kıyamadım. Çalışmanın ve kendi paranı kazanmanın değerini o zaman anladım” diyor.

Babası Turgut Özal’ın kendisine “Alın terinin ne olduğunu anlayacaksın” dediğini de aktaran Zeynep Özal, altı ay boyunca en iyi satış yapan personel olduğunu söylüyor.

ACELECİ, MÜCADELESİ VE HIRSLIYIM

Karakter yapısını “aceleci, mücadeleci, hırslı ve savaşçı” sözleriyle tanımlayan Zeynep Özal, romantik değil, mantıklı biri olduğunu söylüyor.



BABAMIN KIZIYIM

“Babamın kızıyım ben” diyen Özal, babasıyla arasında çok özel bir bağ olduğunu ifade ederken, kardeşleri Ahmet Özal ve Efe Özal ile ilişkilerine dair de dikkat çeken anılar paylaşıyor.



37 TANE DAMAT ADAYI

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde yaşadıkları baskıları anlatan Özal, boşandıktan sonra basının kendisini “Başbakan’ın boşanmış kızı” yaptıkları günleri de anlatıyor. “Bir sene içinde bana 37 tane damat adayı çıkardılar. Tanımadığım insanları bile bana damat adayı yaptılar” sözleriyle dönemin magazin baskısına dikkat çekiyor.

Protokol hayatının çocuklarını da etkilediğini ifade eden Zeynep Özal, “Cumhurbaşkanı kızı olunca özgür olmak zor. Ama ben Zeynep olarak özgür yaşadım. Bir kalıbın içine girmedim” diyor. Özel hayatı nedeniyle sık sık eleştirildiğini belirten Özal programda, “Ben de herkes gibi denize girdim, evlendim, boşandım. Ama ben yapınca herkes farklı baktı” ifadelerini kullanıyor.

İNSANLAR KRALDAN ÇOK KRALCI

Eski eşi Asım Ekren ile yaşadığı ilişkiyi de anlatan Özal, “Asım Türkiye’nin en iyi davulcularından biridir” diyor. Evlilik kararının büyük yankı uyandırdığını belirten Zeynep Özal, “Başbakan’ın kızı halktan biriyle evlendi, halk sevdi. Ama bazı çevreler istemedi” ifadelerini kullanıyor. Asım Ekren’in tehdit edildiğini ve alışık olmadığı bir baskıyla karşı karşıya kaldığını da söyleyen Özal, “İnsanlar kraldan çok kralcılar” diyor.

Babası Turgut Özal’ın yaşam tarzı ve dine yaklaşımı hakkında da konuşan Zeynep Özal, “Babam dindardı ama gösteriş için dindar değildi. Namazını gizli kılardı. Bize her şeyi öğretti ama her konuda da kararımızı vermemizi istedi” sözleriyle dikkat çekiyor.

Programda ayrıca annesi Semra Özal ile ilişkisini, aile sofralarında konuşulanları, Özal ailesindeki politika tek yakın olan torun ve neden kitap yazdığını da anlatan Zeynep Özal, samimi açıklamalarıyla gündem yaratacak bir bölümle izleyici karşısına geliyor.

