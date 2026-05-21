 Yoğun bakımda olan Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Haluk Levent, Eskişehir konseri sonrası AFAD toplantısına giderken fenalaşarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılmıştı.



Mide kanaması teşhisi konulan sanatçı yoğun bakıma alınmıştı.

AHBAP Derneği'nden bir açıklama geldi: "Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan genel başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış; ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu uygulanmış olup, takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir. Başkanımız adına, geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."

