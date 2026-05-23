 "Şule Senin Hikayen" dizisinin galası yapıldı

Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrolünü paylaştığı "Şule Senin Hikayen" dizisinin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanacak proje için üç isim kamera karşısına geçti.

Yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu'nun üstlendiği yapım, Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan düşünür ve yazar Şule Yüksel Şenler'in hayat hikâyesini anlatıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen galaya; Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan hanımefendi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Başkanı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri, TRT yönetimi, dizinin oyuncu kadrosu, yapım ekibi ile sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Dizinin ilk iki bölümünün gösterildiği galada birçok sahne katılımcılardan uzun süre alkış aldı.

Gösterimin ardından sahneye çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yazar Şule Yüksel Şenler'in portresinin yer aldığı bir tablo hediye edildi.



GÜCÜNDEN VE AZMİNDEN ETKİLENDİM

Şule Yüksel Şenler'i canlandıran Atiksoy, "Hazırlık süreci uzun sürdü. Onu gerçek hayatta tanıyan insanlardan günlerce dinlemek ve derneği ziyaret etmekle başladı" dedi. Atiksoy, "Hayat hikâyesini okuyunca neler hissettiniz?" sorusuna, "Gücünden, azminden, mücadelesinden, milyonlarca kadına olan desteğinden, istihdamından ve yolunu aydınlatmasından çok etkilendim. Bir kadın olarak beni etkiledi" yanıtını verdi. Seyirciye mesaj gönderen Atiksoy, "Dizimizin adı 'Şule Senin Hikayen' ismini çok seviyorum. İzlediğinde herkesin hikâyesi olduğunu seyircimiz de anlayacak" diye konuştu.

GÜÇLÜ KADIN

Dizide canlandırdığı Özge Karlıgil karakteri için Alişan, "Şule Yüksel Şenler'in Özge'nin hayatına dokunuşunu izleyeceğiz. Onun hayatındaki etkilerini, değişimini ve dönüşümünü izleyeceğiz" dedi. Şule Yüksel Şenler'i hikâyesi için Alişan, "Güçlü kadın. Çoğu kadını arkasına almış ve yanında durmuş. Umarım bizlerde onun gibi kendi hikâyemize güçlü kadınlar olmayı başarabiliriz" cevabını verdi.



BİR DAVA KADINI OLMASI BİZİ ETKİLEDİ

Kerem Karay'a hayat veren Alp Navruz, "Kariyerimde istediğim bir karakterdi. Bir dava kadını olması bizi etkiledi" dedi.



HAYAT MÜCADELESİNİ EKRANA YANSITTIM

Gülsüm karakterine hayat veren Ferhan Gülşah Varlıoğlu, "Karakterim Gülsüm kocasından şiddet görüyor. Yaşadığı bu şiddet olayı sonrası hapishanede yolları Şule ile kesişiyor. Gülsüm'ün Şule ile tanışması ve verdiği hayat mücadelesini ekrana yansıttım" dedi. Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu projede ayrıca, Didem Balçın, Hakan Yılmaz, Rüzgar Aksoy, Hülya Darcan, Berrin Arısoy, Arif Pişkin, Tuğba Daştan, Fatoş Kabasakal, Mürşit Ağa Bağ, Tutku Ece Alkan ve Zeynep Ebrar Karaca gibi isimler de yer alıyor. Yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu'nun üstlendiği, Frame Pictures imzası taşıyan proje tabii ekranlarında...

