Adil Akbaşoğlu: İki yıl öncesinden çok daha iyiyim!

10. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde sahne alan ünlü sanatçı Adil Akbaşoğlu, geçirdiği rahatsızlığı tamamen atlattığını belirterek sahnelere bomba gibi döndüğünü açıkladı.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen 10. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri töreninde sahne alan ve Yıldırım Gürses şarkılarıyla geceye renk katan ünlü şarkıcı Adil Akbaşoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Basında "Yerli Modugno" olarak anılan sanatçı, kendisine bu lakabı rahmetli Attilâ İlhan'ın taktığını hatırlattı. Yaşadığı sağlık sorunlarını geride bıraktığını belirten Akbaşoğlu, "Rahatsızlığım beni biraz yavaşlatmıştı ama şu an kendimi iki sene öncesinden bile daha iyi hissediyorum. Çok daha güçlü performanslar vereceğim" dedi.

İlk Müjde Boğaz'da: Tiyatroya gönül veren gençlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen usta sanatçı, 7 Haziran’da İstanbul Arnavutköy’de herkese açık, ücretsiz bir halk konseri vereceğinin de müjdesini paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir.
