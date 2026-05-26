Nilüfer Kurt: Beni Nilüfer Kurt yapan kişi Kadir İnanır'dır

Model ve oyuncu Nilüfer Kurt, kızı Keira Kurt ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Kızım üniversite öğrencisi. Amerikan futbolu oynuyor. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Anne-kız bayram için alışverişe çıktık" dedi.

Keira Kurt, "Bayramı beraber geçireceğiz. Amerika'da doğdum Türkiye'ye geri döndüm. Üniversiteyi burada okuyorum yüksek lisans için Amerika'ya geri döneceğim" diye konuştu. Keira Kurt, "Annenizin mesleği modellik ve oyunculuğu yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hiç düşünmüyorum.  Annem süper yapıyor o işleri... O kraliçe... O yapsın ben izleyeyim" yanıtını verdi.

Nilüfer Kurt, "Teşvik ettim aslında ama mesleğime sıcak bakmadı. Gittiği yolda her türlü arkasındayım" diye konuştu. Keira Kurt, "Amerikan futbolunun temassız halini oynuyorum. Sezon yeni bitti. Türkiye'de de var. Oynuyorum, süper bir şey" açıklamasını yaptı. Nilüfer Kurt, "Tek çocuk olduğu için hep yanımda olsun istedim. Biraz evlat bağımlısı anneyim doğru bir şey değil ama tabii ki yurt dışına gidiyor diller üzerine araştırma yapıyor. Bu yaz kısmet olursa gidecek" diye konuştu.

HER BİRİ BİRER AKADEMİ
Bir dönem Kadir İnanır ile 'Böyle Gitmez' programı yapan Nilüfer Kurt, "Yakından tanıyıp her gününü beraber geçirmiş bir kişi olarak, sabah gidip evden alır akşama kadar çekim ve montaj yapardık. İşinin hastasıydı. Allah şifa versin. Üzücü bir haber almak istemiyorum. Beni Nilüfer Kurt yapan kişidir. Sosyal hayatta ekranda, disiplini, saygıyı ve düzenli yaşantıyı severdi. Saygısızlığı asla affetmezdi. Diksiyon anlamında, ekran ve kamera arkasında çok şey öğrendim. Bakmayın hep ekran önündeydi ama televizyon yönetecek ve bir filmi baştan sona yapacak biridir" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'la anısını anlatan Kurt, "Açılışa gitmiştik. Beni evlat gibi görüyordu. Bir masaya oturduk iş insanları var. O zaman terörle ilgili sorunlar vardı, ben Diyarbakırlıyım. Korktuğum için bana sorduklarında nüfus cüzdanımda yazan, 'İzmir ve Manisa' dedim. Filmlerdeki gibi Kadir İnanır elini masaya bir vurdu, 'Sen Diyarbakırlısın, niye söylemiyorsun?' dedi ve dondum kaldım. Dönerken arabada, 'Asla utanma. Onlar utansın yaptıklarından kendi memleketinden utanma' dedi. Aslında utandığım için değil çocuk sayılırım 20'li yaşlardaydım, terörün yoğun oldu dönemde korktuğum içindi... Ondan sonra gururla söylemeyi öğrendim. Bana bir şeyi öğretti. Tez zamanda çıksın elini öpeceğim" şeklinde konuştu.

Birçok Yeşilçam'da olan isminin ekranda olmamasına Kurt, "Keşke olsalar. Onlardan öğreneceğiz çok şey var. Her biri birer akademi" dedi.

 

