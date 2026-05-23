 Dilan Çıtak gözyaşlarına hakim olamadı

Dilan Çıtak, Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu.

Dilan Çıtak, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programındaki açıklamalarıyla dikkati çekti. Hayatındaki en büyük kırılmanın, babası olarak büyüdüğü Cem Çıtak’ın ölümü olduğunu anlatan Dilan Çıtak, o günü unutamadığını söyledi “Kuzenimle dondurma yemeye çıkmıştım. Telefonda ‘öldü mü’ konuşmalarını duydum. Bostancı’da yolun ortasına çöktüğümü hatırlıyorum. Hastaneye gittiğimde hâlâ inanamıyordum. Anneme ‘Hadi babamı alıp gidelim’ diyordum. Babam sürekli rüyama giriyordu. ‘Kızım ben ölmedim’ diyordu. Gerçekten ölmediğine inandım. Uzun süre mezarına gitmedim. Hâlâ bazen uzakta yaşıyor gibi hissediyorum.” dedi.



KARDEŞİME ‘BABAMIZ ÖLDÜ’ DİYEMEDİM!

Küçük kardeşlerini korumaya çalıştığını anlatan şarkıcı, sözleriyle stüdyoda duygusal anlar yaşattı. “13 yaşındaki kardeşime ‘Babamız öldü’ diyemedim. Sadece ‘Durumu iyi değil’ dedim. 8 aylık kız kardeşim babasını hiç tanımadan büyüdü. Geçen hafta mezarında ağlıyordu. Bir kız çocuğunun babasız büyümesi çok zor.” dedi.

İBRAHİM TATLISES’İN BABAM OLDUĞUNU HİSSEDİYORDUM

Çocuk yaşlardan itibaren içinde büyük bir şüphe taşıdığını anlatan Dilan Çıtak, biyolojik babasının İbrahim Tatlıses olduğunu yıllarca hissettiğini söyledi. “Davetiye araştırıyordum, fotoğraflara bakıyordum. Delil arıyordum. İçimde hep öyle bir his vardı ama yüzleşmekten korkuyordum.” dedi. Babasının ölümünden sonra ailesinin maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Çıtak, henüz 18 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in kapısını çaldığını açıkladı. “Annem iflasın eşiğindeydi. ‘Ben doğduysam o da baksın’ dedim ve yanına gittim. Destek istedim. Bana yüzüme karşı ‘Sen istenmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu’ dedi.” İbrahim Tatlıses’in yıllar sonra “Dilan benim kızımdır” açıklaması yaptığını söyleyen Çıtak, o dönem hayatının tamamen değiştiğini anlattı. “O zamana kadar ayda 25 konser veren biriydim. Sonra her şey değişti. İnsanlar uzaklaştı. Menajerler, yapımcılar korktu. Yıllardır tek başıma mücadele ediyorum.” dedi.

ANNEM KAHRAMAN GİBİ BİR KADINDI

Annesiyle ilgili sözleri de dikkat çeken Çıtak, çocukluğunda annesini taklit ettiğini anlattı. “Annem çok agresif ama inanılmaz güçlü bir kadındı. Her şeyin B planı değil Z planı vardı. Küçükken onun gibi yürürdüm, onun gibi konuşurdum. Annem kahraman gibi bir kadındı.” dedi. Özel hayatıyla ilgili de konuşan Dilan Çıtak, eşi Levent Dörter ile ilişkisini anlattı “11 yıldır birlikteyiz. Çok kavga ederiz çünkü birbirimize hiç benzemiyoruz. Ama en büyük savaş arkadaşım o. Ben daha deli doluyum, o daha sakin biri. Ama her savaşta yanımda oldu.” dedi.



BEN BU ŞEKİLDE ÜNLÜ OLMAK İSTEMİYORUM

Uçakta yaşadığı olay ve polis tartışmasıyla ilgili de konuşan Çıtak, kamuoyunda yanlış anlaşıldığını savundu. “Ben hiçbir zaman birinin kızı olduğum için avantaj sağlamaya çalışmadım. ‘Ünlüyüm’ kelimesi ağzımdan yanlış çıktı. Ben bu şekilde tanınmak istemiyorum.” dedi.



BENİ KABUL ETMESİ GEREKEN O DEĞİL!

Programda ‘Vay’ ve ‘Aramam’ şarkılarını seslendiren Dilan Çıtak, sahnede yaşadığı duyguyu şu sözlerle anlattı: “İnsanlar şarkılara eşlik ederken içimden ‘Hiçbir şey bilmiyorsunuz’ diyorum. Şarkının büyüsüne değil, bana yaşattıklarına kapılıyorum.” dedi. Programın finalinde ise yıllardır konuşulan baba-kız meselesiyle ilgili çok sert bir çıkış yaptı ve “Benim hiçbir zaman ‘Beni kabul etsin’ gibi bir beklentim olmadı. Ne münasebet… Beni kabul edecek olan o değil. Ben onu kabul ediyor muyum? Şimdilik etmiyorum.” dedi.

