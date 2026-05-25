 Merve Dizdar’a Frankfurt’tan başarı ödülü

Avrupa’daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali “Başarı Ödülü”nü bu yıl, 76. Cannes Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” seçilen Merve Dizdar’a veriyor.

VEFA ÖDÜLÜ” YILMAZ ZAFER’İN

Festival’in Vefa Ödülü’nün sahibi, Türk Sineması’nın güçlü aktörlerinden Yılmaz Zafer... Yılmaz Zafer’in ödülünü eşi Perihan Savaş alacak. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 12-19 Haziran tarihlerinde 26. kez sinema tutkunlarıyla buluşacak. Festival bu yıl başarı ödülünü 76. Cannes Film Fesivali’nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki Nuray karakteriyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Merve Dizdar’a verecek.

Bu ödülü alan ilk Türk oyuncu olarak büyük bir başarıya imza atan ve Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Merve Dizdar, geçtiğimiz yıllarda takvimi uymadığı için Frankfurt’a gidememişti. Dizdar ödülünü bu yıl, 18 Haziran akşamı Frankfurt’ta gerçekleştirilecek kapanış gecesinde, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın elinden alacak.

UNUTULMAZ FİLMLERİN AKTÖRÜ

Bu yılın bir diğer anlamlı ödülü ise, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerine verilen “Vefa Ödülü” olacak. Bu yılki ödülün sahibi, çok genç yaşta hayatını kaybeden, sinemamız için önemli filmlerin vazgeçilmez aktörü olarak hafızalarımıza yer eden Yılmaz Zafer. Yılmaz Zafer’in Vefa Ödülü, Frankfurt’taki açılış gecesinde eşi Perihan Savaş’a takdim edilecek.

UZUN METRAJ ANA JÜRİSİ ALMANLAR

Ön jürinin değerlendirmesi sonucu Frankfurt’ta yarışmaya hak kazanan filmleri değerlendirecek ana jüri ise Alman yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist, müzisyen, oyuncu, film eleştirmeni ve akademisyenlerden oluşuyor.

Filmleri değerlendirecek ana jüri üyeleri;

Uzun Metraj Ana Jürisi

Yapımcı, Yönetmen, Yazar Melanie Gartner, Film Eleştirmeni Barbara Schweizerhof, Görüntü Yönetmeni Jörg Geissler, Yönetmen, Yapımcı Lilo Mangelsdorff, Yapımcı,Yönetmen, Senarist Simon Pilarski

Belgesel Film Yarışma Ana Jürisi

Yönetmen Hasan Ete, Akademisyen Prof. Dr. Nigar Pösteki, Yönetmen Aslı Takmaz, Yönetmen Şeyda Canan, Oyuncu Selin Yeninci



Kısa Film Yarışma Ana Jürisi (Türkiye)

Akademisyen Dr. Erdem Yedekçi, Akademisyen Prof. Dr. Fatima Neşe Kaplan, Oyuncu Rojda Demirer

Kısa Film Yarışma Ana Jürisi (Almanya)

Yapımcı, Yönetmen Jutta Feit, Besteci, Yapımcı Christoph Rinnert, Senarist , Yapımcı Moritz Becherer

2026’NIN MOTTOSU; KÜLTÜRLERİN ORTAK DİLİ: SİNEMA

Bu yılın mottosu “Kültürlerin Ortak Dili: Sinema.” Festivalde, güncel ve evrensel konulara odaklanan etkinliklerin yanı sıra, 16 Haziran’da Filmhause’de, engelli sinemacıların film sektöründeki yerini, üretim süreçlerinde karşılaşılan fiziksel ve yapısal engeller ve kapsayıcı sinema anlayışının ele alınacağı “Sinema Engel Tanımaz” toplantısı düzenlenecek. Türk Alman yapımcıların biraraya geleceği görüşmelerin de gerçekleşeceği festivalde, Goethe Üniversitesi’nde öğrencilere masterclass’lar da düzenlenecek.

SINIRLAR ÖTESİ SİNEMA

Festival bu yıl da yalnızca Frankfurt’la sınırlı kalmayacak. Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach, Rodgau, Rödermark, Langen, Ober-Ramstadt, Ginsheim-Gustavsburg, Hofheim ve Neu-Isenburg gibi pek çok şehirde düzenlenecek gösterimlerle Türk sineması geniş bir coğrafyada izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, sanatçı seyirci buluşmaları, açık hava sinemaları, araba sineması, okulda düzenlenecek özel gösterim ve huzurevi buluşmaları da hayata geçirilecek.

26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Almanya merkezli Kültürlerarası Transfer Derneği (Interkultureller Transfer e.V.) tarafından organize ediliyor. Festivalin hayata geçirilmesinde Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Film ve Medya Kurumu ile Frankfurt Belediyesi Çok Kültürlülük Dairesi’nin ve festivalin Türkiye proje ortağı KADİM’in ( Taha Feyizli) değerli katkıları bulunuyor. Her biri, kültürlerarası diyaloğun güçlenmesine ve Türk sinemasının Avrupa'daki görünürlüğünün artmasına önemli ölçüde destek sağlıyor.

