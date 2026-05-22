 Ozan Akbaba ticarete mi atılıyor? Oyuncudan itiraf!

Reyting rekortmeni 'Uzak Şehir' dizisinde Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba, yüzü olduğu İyi Finans'ın Mardin şubesi açılışına katıldı.

Çekimleri Mardin'de devam eden dizisi nedeniyle şehirde bulunan oyuncunun katılımı, organizasyona renk kattı. Şehirle kurduğu yakın bağla dikkat çeken oyuncu, tören boyunca yoğun ilgi gördü. Oyuncu, Adil Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yüksel'le kamera karşısına geçti. Akbaba, "Ticari anlamda kendinizi başarılı buluyor musunuz?" sorusuna, "Ticarette çok başarılı değilim, olmayı çok isterdim. Sanatta iyi olduğumu düşünüyorum. Bu bildiğim yoldan ilerlemek istiyorum" yanıtını verdi.



DOĞRU ADIM ATACAĞIM DİYE STRATEJİ BELİRLEYEMEZSİN

Oyuncu, "Son dönemde yaptığınız başarılı işlerden dolayı ve insanların sevgisini kazandınız, bu ayrı güven veriyor. Omuzlarınızdaki yük anlamında size neler hissettiriyor?" sorusuna, "Saygınlığı ve itibarı koruyabilmek çok önemli, bunun için doğru adımlar atmak lazım. Ancak doğru adım atacağım diye de strateji yapmam. Nasıl hissediyorsam, samimiyetimi kaybetmeden bildiğim gibi ilerliyorum" cevabını verdi.



İki yıldır Mardin'de olan Akbaba, "Geçen günlerde hiç bilmediğim bir yola girdim. Midyat, Mardin ve Hasankeyf arası bilmeyen rotada ilerlemeye çalıştım. Gerçekten harikaydı. Her seferinde yeni bir yer keşfediyorum. Hasankeyf'e yaklaşınca olay daha farklılaşıyor. Doğayı çok seviyorum. Dağ, taş, tepe ve tarla bana iyi geliyor" ifadelerini kullandı. Cannes Film Festivali'ne katılan Akbaba, "İyi geçti, rol aldığım GO Türkiye için Kültür Bakanlığı'nın yaptığı bir buluşmaydı. Oraya giden her oyuncu yüzünde güzel gülümsemeyle döndü" dedi.

