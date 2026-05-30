 Lara'dan estetik itirafı: Herkes fabrikadan çıkmış gibi

Ünlü sanatçı Lara, yoğun konser maratonunun ardından bayram konserleri kapsamında önceki gün Mersin’de sahne aldı.

Fit görüntüsü ve yüksek enerjisi yanı sıra sahne performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, verdiği kilolarla da dikkat çekti. Yaklaşık 14 kilo verdiği öğrenilen Lara, güzelliğiyle geceye adeta damga vurdu.

Doğallığın önemine vurgu yapan sanatçı, estetik operasyonlarla ilgili açıklamalarıyla da gündem oldu. Lara, “Yemene içmene dikkat edeceksin, bol bol spor yapacaksın. Estetiğe karşı değilim ama son dönemlerde maşallah herkes fabrikadan çıkmış gibi birbirine benziyordoğal estetik yaptırsınlar, merdiven altı değil” ifadelerini kullandı.

