Selin Uzal Cannes Sahnesi’nde!

Başarılı oyuncu ve yapımcı Selin Uzal, sinema sektöründe kadın girişimciliğini ve küresel içerik stratejilerini odağına alan iki prestijli organizasyonun davetlisi olarak Cannes Film Festivali’ne katıldı.

Uzal; Amerikan Dünya Kadınlar Vakfı (World Women Foundation) tarafından düzenlenen “World Women Foundation Cannes Agenda” ve UNESCO’nun paydaşları arasında yer aldığı “Listen to Her Parole” etkinliklerinde yer alarak sinema endüstrisinin geleceğine dair önemli tartışma konularının içinde bulundu.

Ocak ayında İngiltere merkezli olarak kurduğu Uzal Media Co. ile sektöre hızlı bir giriş yapan Selin Uzal, şirketin kuruluş sürecindeki ilk projesiyle Trieste Film Festivali bünyesindeki GamesxFilm Innovation Hub’a seçilmişti. İtalya’daki festival kapsamında düzenlenen “Oyun ve Film İnovasyonu” workshop’unda uluslararası yapım ve oyun şirketleriyle bir araya gelen Uzal, proje aşamasındaki yeni iş birliklerinin de temelini atmıştı.

Bu başarının ardından yönünü Cannes’a çeviren genç yapımcı, film endüstrisinde kadın hakları ve fırsat eşitliğini savunan iki büyük organizasyonda yapımcı kimliğiyle boy gösterdi. Film dünyasının buluştuğu Hotel Martinez’de üç gün boyunca süren etkinliklerde, içerik dünyasındaki kadınların karşılaştığı ekonomik ve sosyolojik bariyerler masaya yatırıldı.

Yabancı sektör profesyonellerinin katıldığı panellerde yer alan Uzal, sinemada kadın eşitliği vizyonunu uluslararası seviyede hayata geçirmek için ilk adımlarını atmaya başladı.

IP ÜRETİMİ VE CROSS-MEDIA VİZYONU
Küresel pazarı hedefleyen Selin Uzal, oyun ve sinema dünyasının kesişim kümesinde (cross-media) yeni nesil bir IP (Fikri Mülkiyet) stratejisi geliştiriyor. Geliştirme aşamasındaki yenilikçi projeleriyle diğer medya ve yapım şirketlerinden stratejik olarak ayrışan Uzal, geleneksel kalıpların dışına çıkan bir üretim modeli benimsiyor.

UZAL MEDIA CO. PERSPEKTİFİ: EŞİTLİKÇİ, YENİLİKÇİ VE HİBRİT!
Şirketin temel çalışma prensiplerinin başında kamera arkasındaki işçi hakları ve kadın haklarına saygı geliyor. Sektördeki hak ihlallerine ve eşitsiz çalışma koşullarına karşı net bir duruş sergilediklerini belirten Selin Uzal, adil bir çalışma ortamı yaratma noktasında örnek olmayı hedefliyor ve bu amaçla uluslararası sektörel oturumlara katılım sağlıyor.

Etik ilkelerin yanı sıra sinema, televizyon ve yeni teknolojilerin sınırlarını eriten hibrit bir yapı kurma vizyonuyla yola çıkan Uzal Media Co., portföyündeki projelerin hem beyaz perdede hem de farklı dijital mecralarda hayat bulabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Öngörülü ve yenilikçi bir vizyonla kurulan şirket, önümüzdeki süreçte yeni projelerini sırasıyla duyurmaya hazırlanıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
