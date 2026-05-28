Travis Scott öncesi kabin DJ Han’a emanet!

Yılın en çok konuşulan gecesi için geri sayım başladı. 31 Mayıs’ta TemaCC organizasyonu ile Rixos Tersane Grand Factory’de gerçekleşecek dev partide dünyanın en büyük rap yıldızlarından Travis Scott kabine geçecek.

Gecenin açılışını ise Türkiye R&B ve hip-hop sahnesinin dikkat çeken isimlerinden DJ Han yapacak. Han, Travis Scott öncesi performansıyla Grand Factory’nin atmosferini yükseltecek ve gecenin enerjisini zirveye taşıyacak. Biletlerin 30 bin TL ile 80 bin TL arasında satışa çıktığı, locaların ise 50 bin Euro’dan alıcı bulduğu gece şimdiden yılın partisi olarak gösteriliyor.

Festival ve özel davet performanslarıyla adından söz ettiren DJ Han, kabindeki yerini gecenin ana yıldızı Travis Scott’a bırakacak. İstanbul’un merakla beklediği gecede müzik, enerji ve sürprizler sabaha kadar sürecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
