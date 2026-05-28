 Funda Arar Kıbrıs'tan ev mi alıyor? Yapay zeka göndermesi...

Funda Arar, Kurban Bayramı'nın birinci günü Grand Sapphire Resort'ta sahne aldı.

Bayram tarzıyla dikkat çeken sanatçı, fenomen şarkılarıyla seyircilere çifte bayram yaşattı. Hem göze hem kulağa hitap eden Arar, performansıyla unutulmaz anlar yaşattı. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan sanatçı, "Bayramda klasik Kıbrıs'tayız. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Şahane bir bayram kutlaması yapacağız" dedi.

Bayramla ilgili Arar, "Bayram deyince artık aklıma konser geliyor. Tabii ki aile ve büyüklerle bir arada olmak, bayram sofrası ve harçlık..." diye konuştu.

Kıbrıs'tan ev almayı düşündüğünü belirten şarkıcı, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Belki yazın gelip gidebileceğimiz bir ev... Benim çocuk çok seviyor denizi ve yüzmeyi. Bugün görüşme yaptık, aklımızda... Birçok arkadaşım ev almış buradan... Sanatçı sitesi yaparız, güzel olur" açıklamasını yaptı.

YAPAY ZEKAYA OKUTUYORSAN, ŞARKICI OLUNUYOR MU?

Albüm çıkaracağını belirten Arar, "12 Haziran'da ilk şarkı 'Bana Bir Gülümseme Ismarla' çıkıyor. Üç hafta sonra full albüm gelecek. Önce baştan single sonra diğer şarkılar dijital platformda olacak. Düet yok ben varım. Güzel isimlerden şarkılar var" diye konuştu.



Sanatçı, "Albümde yapay zekayla ilgili bir şey var mı?" sorusuna, "Yapay zekanın ne işi var? Teknoloji kullanılıyor bu bir gerçek, gelişerek devam edecektir. Bana gelen demolarda yapay zeka tarafından okunmuş olanlarda geliyor. Gerçek ve organik olanın duygusunu vermiyor ama. Duygu eksikliği var" yanıtını verdi.

Arar, "Yapay zekayla yapılan şarkıları dinlediniz mi?" sorusuna, "Denk gelmedim. O zaman şarkıcı olunmuyor. Yapay zekaya okutuyorsan, şarkıcı olunuyor mu? Sen şarkıcı değilsin manasına gelir. Yapan yapan kalan sağlar bizimdir. Sahne başka stüdyo başka. Sahneye çıkınca mecbur sen okuyacaksın. O zaman, 'Orada dinlediğimiz ses nerede?' demeyecekler mi" diye cevap verdi.

