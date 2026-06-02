 Gülseren Ceylan gözündeki morluğun sebebini açıkladı!  

Mehmet Ali Erbil ile evliliği yedi ay süren Gülseren Ceylan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gözünün altındaki morluğu dikkat çeken Ceylan, "Estetik şeyleri... Klasik dolgular ve botokslar" dedi.

Ceylan, eski eşiyle ilgili sorulara ise cevap vermedi.

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