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Gülseren Ceylan gözündeki morluğun sebebini açıkladı!  

Gülseren Ceylan gözündeki morluğun sebebini açıkladı!  

Gülseren Ceylan gözündeki morluğun sebebini açıkladı!  

Mehmet Ali Erbil ile evliliği yedi ay süren Gülseren Ceylan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gülseren Ceylan gözündeki morluğun sebebini açıkladı!  

Gözünün altındaki morluğu dikkat çeken Ceylan, "Estetik şeyleri... Klasik dolgular ve botokslar" dedi.

 Gülseren Ceylan gözündeki morluğun sebebini açıkladı!  

Ceylan, eski eşiyle ilgili sorulara ise cevap vermedi.

 

 Gülseren Ceylan gözündeki morluğun sebebini açıkladı!  

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