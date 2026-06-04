 Seray Kaya'nın estetik açıklaması

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan Seray Kaya, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Oyuncu, "Tatildeyken biraz cildimi desteklemeyi seviyorum, somon dedikleri vitamin yaptırdım. Oradan çıktım şimdi" dedi. Estetikle ilgili Kaya, "Karşı değilim, her şeyi dozunda seviyorum. Kimseyi eleştirmiyorum. Kim kendisini nasıl iyi hissediyorsa yaptırabilir. Ben çok estetik yaptırmadım. Artık yaş geldi bir takım vitaminler yaptırıyoruz. Gül suyuyla yüzümü temizliyorum" ifadelerini kullandı. Sezon finaliyle ilgili Kaya, "Benim için güzel sezondu. Oynamaktan keyif aldığım karaktere hayat veriyorum. Güzel sezon finaliydi. Heyecanla ilk bölümü bekliyorum" diye konuştu.



GÖRMEDİĞİM ŞEHİR VE ÜLKELERDE KAYBOLMAYI SEVİYORUM

Yazla ilgili oyuncu, "Ailemle zaman geçiririm. Sevdiklerimle bir arada yaz geçirmek istiyorum. Sakin yerleri seviyorum. Görmediğim şehir ve ülkelerde kaybolmayı seviyorum. En son Roma'da yaptım. Belki Amerika'ya gidip Türkiye maçını izlemek istiyorum. Dostlarım ve arkadaşlarımla gideceğim" diye konuştu. 'Sultana' filmi için direk dansı eğitimi alan Kaya, "Yer çekimine meydan okuduğum şeydi. Vücudum kaslandı. Evimde ederim. Kendime hobi olarak yaparım" açıklamasını yaptı.

Oyuncuların proje bitimi sonrası rol arkadaşlarını Instagram'dan takipten çıkmasına oyuncu, "Ben kimseyi takipten çıkmadım. Üstüme alınmam, şahsileştirmem. Kişinin kendisiyle ilgilidir. Ben yoluma devam ederim. Herkes istediğini yapmakta özgür" dedi.

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