  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seray Kaya'nın estetik açıklaması

Seray Kaya'nın estetik açıklaması

Seray Kaya'nın estetik açıklaması

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan Seray Kaya, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Seray Kaya'nın estetik açıklaması

Oyuncu, "Tatildeyken biraz cildimi desteklemeyi seviyorum, somon dedikleri vitamin yaptırdım. Oradan çıktım şimdi" dedi. Estetikle ilgili Kaya, "Karşı değilim, her şeyi dozunda seviyorum. Kimseyi eleştirmiyorum. Kim kendisini nasıl iyi hissediyorsa yaptırabilir. Ben çok estetik yaptırmadım. Artık yaş geldi bir takım vitaminler yaptırıyoruz. Gül suyuyla yüzümü temizliyorum" ifadelerini kullandı. Sezon finaliyle ilgili Kaya, "Benim için güzel sezondu. Oynamaktan keyif aldığım karaktere hayat veriyorum. Güzel sezon finaliydi. Heyecanla ilk bölümü bekliyorum" diye konuştu.

Seray Kaya'nın estetik açıklaması
GÖRMEDİĞİM ŞEHİR VE ÜLKELERDE KAYBOLMAYI SEVİYORUM
Yazla ilgili oyuncu, "Ailemle zaman geçiririm. Sevdiklerimle bir arada yaz geçirmek istiyorum. Sakin yerleri seviyorum. Görmediğim şehir ve ülkelerde kaybolmayı seviyorum. En son Roma'da yaptım. Belki Amerika'ya gidip Türkiye maçını izlemek istiyorum. Dostlarım ve arkadaşlarımla gideceğim" diye konuştu. 'Sultana' filmi için direk dansı eğitimi alan Kaya, "Yer çekimine meydan okuduğum şeydi. Vücudum kaslandı. Evimde ederim. Kendime hobi olarak yaparım" açıklamasını yaptı.

 Seray Kaya'nın estetik açıklaması

Oyuncuların proje bitimi sonrası rol arkadaşlarını Instagram'dan takipten çıkmasına oyuncu, "Ben kimseyi takipten çıkmadım. Üstüme alınmam, şahsileştirmem. Kişinin kendisiyle ilgilidir. Ben yoluma devam ederim. Herkes istediğini yapmakta özgür" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 14
    SEVDİM
  • 14
    BEĞENDİM
  • 14
    GÜLDÜM
  • 14
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bülent Serttaş: Sanat hayatımda ilk kez bu şarkı da heyecanlandım
  Magazin

Bülent Serttaş: Sanat hayatımda ilk kez bu şarkı da heyecanlandım

Ebru Polat yalnızlığının sebebini açıkladı!
  Magazin

Ebru Polat yalnızlığının sebebini açıkladı!

Aleyna Tilki'nin konser kuralı
  Magazin

Aleyna Tilki'nin konser kuralı

Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  
  Magazin

Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  

Aşk ve Enkaz filminin çekimleri tamamlandı!
  Magazin

Aşk ve Enkaz filminin çekimleri tamamlandı!

Şehrin kalbinde bir mola
  Mekan

Şehrin kalbinde bir mola