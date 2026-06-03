 İpek Erdem Barbie Gamze rolüne hayat verdiği Hayat Bilgisi hakkında açıklama yaptı

İpek Erdem, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Kendinden bahseden oyuncu, "Yazın Bodrum'a gidip, arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Bahçe işleri var, arkadaşlarıma yardım edeceğim. Kaş'ta yaşadım. Kapadokya'da üç sezon yaşadım. Doğayı çok seviyorum. Şehride seviyorum, 23 yıldır Beyoğlu'nda yaşıyorum. Arkadaşlarımla yazdığım kendi projelerim var. Senaryo yazımı" dedi.



Erdem, "Bodrum'da gazeteciler tarafında görüntülenme korkunuz var mı?" sorusuna, "Öyle derdim olmadı" yanıtını verdi. Oyuncu, "Deniz kenarı mı yoksa toprakla uğraşmak mı?" sorusuna, "Güneşlenme bende hiç yok. Denize girmeyi seviyorum ama güneşlenmiyorum. Güneşte beş dakika kalsam sinir krizi geçiririm" diye cevap verdi.



HAYATIMDA KİMSE YOK

Fenomen olan 'Hayat Bilgisi' projesinde yer alan Erdem, "Eski kadroyla yeni iş olur mu?" sorusuna, "Sıcak bakılır. Zaman zaman konuşulduğunu duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdiki gençler çok farklı. Kültür değişti. Bambaşka gençlik. Bizimki nostalji kaldı. 23 senedir güzel tepki alıyorum. 'Hayat Bilgisi' bugüne uyarlanır" açıklamasını yaptı.



Oyuncu, "Bugün dizi çekilse hangi konular işlenirdi?" sorusuna, "Şiddetin yanlış bir şey olduğu değinilirdi. Biz cinsiyet eşitliğini işledik. Şimdiki gençliğe uzak kaldım" yanıtını verdi. Dizi ve filmlerde şiddet sahnelerin yer almayacağı söylenmesine Erdem, "Ülkemiz etkileniyor. Aslında böyle olmaması lazım onlar dizi ve film çünkü ama etkilenen toplumuz. Bugün bir dizi izliyorum mesela dijitalda onunla yatıp kalkar oldum. Etkiliyor insanı..." yanıtını verdi. Oyuncu, hayatında birisinin olmadığını söyledi.

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