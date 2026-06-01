El Sanatlarında Zarafet Sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen ve El Sanatları Öğretmeni Zerrin Açıkalın koordinasyonunda hazırlanan “El Sanatlarında Zarafet” Yıl Sonu Sergisi, 1-3 Haziran tarihleri arasında Carousel Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşacak.

Yaklaşık 30 yıllık deneyimiyle eğitim faaliyetlerini sürdüren Zerrin Açıkalın, her biri 20 kişiden oluşan 5 ayrı kurs grubuyla yıl boyunca yürütülen çalışmaların ürünlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Sergide, yetişkin kursiyerlerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı eserler yer alırken, üç farklı branşta gerçekleştirilen çalışmalar dikkat çekiyor. Cam El Dekorculuğu branşında, kökleri Osmanlı dönemine uzanan geleneksel cam işleme sanatı günümüz estetik anlayışıyla yeniden yorumlanıyor. El emeğiyle hazırlanan dekoratif cam ürünler, geçmişten günümüze taşınan kültürel mirası modern tasarımlarla buluşturuyor. Ahşap Boyama çalışmalarında ise geri dönüşüm anlayışı ön plana çıkıyor. Kullanım ömrünü tamamlamış eşyalar, yaratıcı dokunuşlarla yeniden hayat bulurken hem çevre bilincine katkı sağlanıyor hem de estetik değeri yüksek dekoratif ürünler ortaya çıkarılıyor.

Su Kabağı İşlemeciliği branşında ise “Doğadan Sanata” temasıyla hazırlanan eserler sergileniyor. Doğal su kabakları, kursiyerlerin hayal gücü ve el emeğiyle dekoratif objelere dönüştürülerek sanatın doğayla buluştuğu özgün çalışmalara hayat veriyor. Hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişime, üretime ve kültürel değerlerin yaşatılmasına katkısını gözler önüne seren sergi, kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sanatseverlerle paylaşmalarına olanak tanıyor.

1-3 Haziran tarihleri arasında Carousel Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “El Sanatlarında Zarafet” Sergisi, sanatın inceliğini, emeğin güzelliğini ve üretmenin değerini keşfetmek isteyen tüm ziyaretçilerini bekliyor.

