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Aşk ve Enkaz filminin çekimleri tamamlandı!

Aşk ve Enkaz filminin çekimleri tamamlandı!

Aşk ve Enkaz filminin çekimleri tamamlandı!

Yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız’ın oturduğu yapımcılığını Zeki Sincar - Adem Sincar ve Kürşat Güçlü’nün üstlendiği başrollerini Cem Özer, Tuğba Melis Türk ve Cem Kılınç’ın başrolünü paylaştığı Aşk ve Enkaz filminin çekimleri Elbistan’da tamamlandı.

 Aşk ve Enkaz filminin çekimleri tamamlandı!


6 Şubat K.Maraş Elbistan merkezli depremlerin acılarını, dramını ve umutlarını aşk ekseninde beyaz perdeye taşıyan film kadrosunda Burak Sarımola, Ömer Birkay Güçlü, Mihriban Er, Emin Olcay, Ayhan Eroğlu, Hayat Olcay, Wilma Elles, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay ve Naci Taşdöğen gibi önemli isimler de bulunuyor.

 Aşk ve Enkaz filminin çekimleri tamamlandı!

Filmin ekim ayında vizyonda olması planlanıyor.

Aşk ve Enkaz filminin çekimleri tamamlandı!Aşk ve Enkaz filminin çekimleri tamamlandı!

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