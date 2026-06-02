  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kanye West gitti rekorlar kaldı

Kanye West gitti rekorlar kaldı

Kanye West gitti rekorlar kaldı

İstanbul Olimpiyat Stadyumu konseriyle rekorlara imza atan Kanye West, bugün Türkiye'den ayrıldı.

Kanye West gitti rekorlar kaldı

İşte hafızalara kazınan notlar:
• Konserde 5 bini aşkın kişi görev aldı.
• 118 bin biletli seyirci katılımıyla dünyanın en çok izlenen biletli stadyum konseri rekoru kırıldı.
• 30 Mayıs - 1 Haziran arasında konser haberleriyle yurt dışında 484 milyon 263 bin 490 kişiye erişilerek Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlandı.
• Kanye West, İstanbul'da lahmacun, şiş kebap, helva, baklava ve Maraş dondurmasına hayran kaldı.
• Organizasyonun ülke turizmine yaklaşık 100 milyon dolarlık katkı sağladığı belirtildi.
• ILS Vision imzası taşıyan organizasyon, sorunsuz operasyonu ve festival atmosferiyle dikkat çekti.
• Dünyanın önde gelen medya kuruluşları konsere geniş yer verirken, organizasyonla ilgili övgü dolu yorumlar yayımlandı.
• Tarihi konserin ardından Türkiye’den ayrılan Kanye West, organizasyonun sahibi Erdem Karahan tarafından uğurlandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Quiet Luxury Nedir? Sade Şıklığın Yaz Yorumları
  Moda ve Güzellik

Quiet Luxury Nedir? Sade Şıklığın Yaz Yorumları

Gülseren Ceylan gözündeki morluğun sebebini açıkladı!  
  Magazin

Gülseren Ceylan gözündeki morluğun sebebini açıkladı!  

Gökhan Dumanlı: Toplum mühendisliğini sanatçılar yapıyor
  Hayatın İçinden

Gökhan Dumanlı: Toplum mühendisliğini sanatçılar yapıyor

Elif Ece Uzun sezonu Antalya'da açtı
  Magazin

Elif Ece Uzun sezonu Antalya'da açtı

Beyza Gümülcine: Oyunculuk beni çok heyecanlandırıyor
  Magazin

Beyza Gümülcine: Oyunculuk beni çok heyecanlandırıyor

Zeynep Özal: Babamın ölümüyle ailede herkes kendi yoluna gitti
  Gündem

Zeynep Özal: Babamın ölümüyle ailede herkes kendi yoluna gitti