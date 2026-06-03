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Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  

Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  

Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  

Wednesday dizisindeki çalışmalarıyla Grammy adaylığına uzanan Esin Aydıngöz, 6 Haziran’da Harbiye Açıkhava’da 48 kişilik senfoni orkestrasını yönetecek.

 Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  

Tuğba Yurt’un güçlü yorumuyla hayat bulacak Sezen Aksu şarkılarına, Burcu Cavrar, Ömür Gedik ve Mustafa Mert Koç da sürpriz performanslarıyla eşlik edecek.

Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  

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