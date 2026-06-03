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Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya dizisinin final kararının ardından rol arkadaşı Demet Özdemir'in kendisini takipten çıkması hakkında konuştu

Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya dizisinin final kararının ardından rol arkadaşı Demet Özdemir'in kendisini takipten çıkması hakkında konuştu

Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya dizisinin final kararının ardından rol arkadaşı Demet Özdemir'in kendisini takipten çıkması hakkında konuştu

Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya dizisinin final kararının ardından rol arkadaşı Demet Özdemir'in kendisini takipten çıkması hakkında konuştu. Benderlioğlu 'Birini sosyal medyadan takip etmek haber değeri taşır mı, ama Demet'in canı sağolsun' dedi.

 Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya dizisinin final kararının ardından rol arkadaşı Demet Özdemir'in kendisini takipten çıkması hakkında konuştu

BABA OĞUL YİNE BULUŞTU
Uzak Şehir dizisine veda eden Burç Kümbetlioğlu, katıldığı ödül töreninde dizide oğluna hayat veren minik yetenek Kuzey Gezer ile bir araya geldi.

Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya dizisinin final kararının ardından rol arkadaşı Demet Özdemir'in kendisini takipten çıkması hakkında konuştu

Duygusal bir vedanın yaşandığı projeyle ilgili konuşan Kümbetlioğlu, şunları söyledi “Bizim işlerin sonunda her zaman bir final oluyor. Açıkçası bu vedalar her zaman üzücü. Alıştığım bir durum olsa da 9,5 aydır oradaydım. Çok farklı duygular yaşadığım bir işti. Aynı zamanda çok başarılı bir projeydi. Böyle başarılı bir yapımın içinde olmak benim için gurur vericiydi.”

Projeden ayrıldıktan sonra İstanbul’a döndüğünde bir süre yabancılık çektiğini dile getiren oyuncu, şöyle konuştu: “Setimiz Mardin’de olduğu için uzun süredir orada yaşıyordum. İstanbul’a dönünce biraz yabancılık hissettim açıkçası. Mardin çok güzel bir şehir. Zaten sözümüz de var; tekrar tekrar gideceğiz.”

Yelken sporuyla yakından ilgilenen başarılı oyuncu, bu yıl sörfe başlamayı planladığını da açıkladı.

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