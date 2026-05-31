Kayahan'ın kızı Beste Açar, sanatçı Nilüfer Yumlu'ya ağır ithamlarda bulundu.



Nilüfer'in Sabaha Kadar şarksının tanıtımı yapması üzerine Beste Açar, sert açıklamalar yaptı.



İpek Açar'a da ateş püsküren Beste Açar, "Seni tanıdığımda küçücüktüm. Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü ablalar böyle yapamazdı. Babamla ilişkinizi öğrendiğimide 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Otel'i konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadıkta. Bu paylaşımında ikinci şok oldu. Yıllardır hiç duyulmamış şarkılarını söylenmesi için savaşan ben sindirella’ya şarkıların turşusunu mu kuracaksın? diye diye dilimde tüy bitmişken!

İlk ağzımdan “Ne olur nilüfer ablam söylese“ diyip dururken! Şarkı haklarını sahte imzalarla mesam aracılığıyla kaçırdığı için tam ifadeye çağırılmış yakalama kararı çıkmışken. İkiniz birlik olup beni arkamdan vurmak o simsirellaya paravan olmak ha! Bana sormadan ve habersizce saman altından su yürüten saygısızlar! Zamanın da babamın babama teliflerle ilgili haksızlık ettiğin için sana yıllarca yasakladığı şarkılarını ben de yasaklayacağım. Hakedenler vicdanlılar ve dürüst olan sanatçılar var onlar söyleyecek. Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün. Susmak kaybettirirmiş artık konuşmak zamanı! Babamın hayatına giren 2 kadın. Birlikte kızına savaş açmak. Bu tam bir rezillik! Baş rol Tüter Kömürcü İngiltere’ye kaçarsın da savcılıktan asla! Veeeeee Nilufer Yumlu savcılıktan gelecek olan müzekkereyi bekleeee! Ortaya çıkan onca şeyden sonra tarafını belli ettiğin teşekkürler Nilufer Yumlu şarkının adı “sabaha kadar” ben de “sonuna kadar” diyorum" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.