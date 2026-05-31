  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kayahan'ın kızı Beste Açar, sanatçı Nilüfer Yumlu'ya ağır ithamlarda bulundu

Kayahan'ın kızı Beste Açar, sanatçı Nilüfer Yumlu'ya ağır ithamlarda bulundu.

Kayahan'ın kızı Beste Açar, sanatçı Nilüfer Yumlu'ya ağır ithamlarda bulundu

Kayahan'ın kızı Beste Açar, sanatçı Nilüfer Yumlu'ya ağır ithamlarda bulundu.

Kayahan'ın kızı Beste Açar, sanatçı Nilüfer Yumlu'ya ağır ithamlarda bulundu
Nilüfer'in Sabaha Kadar şarksının tanıtımı yapması üzerine Beste Açar, sert açıklamalar yaptı.

Kayahan'ın kızı Beste Açar, sanatçı Nilüfer Yumlu'ya ağır ithamlarda bulundu
İpek Açar'a da ateş püsküren Beste Açar, "Seni tanıdığımda küçücüktüm. Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü ablalar böyle yapamazdı. Babamla ilişkinizi öğrendiğimide 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Otel'i konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadıkta. Bu paylaşımında ikinci şok oldu. Yıllardır hiç duyulmamış şarkılarını söylenmesi için savaşan ben sindirella’ya şarkıların turşusunu mu kuracaksın? diye diye dilimde tüy bitmişken!

İlk ağzımdan “Ne olur nilüfer ablam söylese“ diyip dururken! Şarkı haklarını sahte imzalarla mesam aracılığıyla kaçırdığı için tam ifadeye çağırılmış yakalama kararı çıkmışken. İkiniz birlik olup beni arkamdan vurmak o simsirellaya paravan olmak ha! Bana sormadan ve habersizce saman altından su yürüten saygısızlar! Zamanın da babamın babama teliflerle ilgili haksızlık ettiğin için sana yıllarca yasakladığı şarkılarını ben de yasaklayacağım. Hakedenler vicdanlılar ve dürüst olan sanatçılar var onlar söyleyecek. Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün. Susmak kaybettirirmiş artık konuşmak zamanı! Babamın hayatına giren 2 kadın. Birlikte kızına savaş açmak. Bu tam bir rezillik! Baş rol Tüter Kömürcü İngiltere’ye kaçarsın da savcılıktan asla! Veeeeee Nilufer Yumlu savcılıktan gelecek olan müzekkereyi bekleeee! Ortaya çıkan onca şeyden sonra tarafını belli ettiğin teşekkürler Nilufer Yumlu şarkının adı “sabaha kadar” ben de “sonuna kadar” diyorum" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Boğaç Aksoy ve Yaşam Ezgi Aksoy İzmir’de evlendi
  Magazin

Boğaç Aksoy ve Yaşam Ezgi Aksoy İzmir’de evlendi

El Sanatlarında Zarafet Sergisi sanatseverlerle buluşuyor
  Hayatın İçinden

El Sanatlarında Zarafet Sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Mete Vardar’dan duygu dolu Bodrum ziyareti  
  Cemiyet

Mete Vardar’dan duygu dolu Bodrum ziyareti  

Yusuf Aslan’dan Dubai’de bayram çıkarması
  Magazin

Yusuf Aslan’dan Dubai’de bayram çıkarması

Manifest’in ilk dünya arena konseri açıklandı: Wembley’de konser verecekler
  Magazin

Manifest’in ilk dünya arena konseri açıklandı: Wembley’de konser verecekler

Travis Scott ve Kanye West ilk kez DJ kabininde birlikte!
  Magazin

Travis Scott ve Kanye West ilk kez DJ kabininde birlikte!