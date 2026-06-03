 Murat Kurşun yeni şarkısıyla herkesi dans ettirecek  

Murat Kurşun’un Pınara Gel ki Görem adlı yeni teklisi, MK Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.



Şarkı, eğlenceli ve hareketli ritmleriyle müzikseverlerden kısa sürede büyük beğeni topladı.



Malatya yöresine ait türkünün düzenlemesini Halim Kurşun yaptı.

Kalabalık bir dans grubunun Kurşun’a eşlik ettiği şarkının video klibini ise Alişan Günay Yıldırım çekti.

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