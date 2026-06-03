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Murat Kurşun yeni şarkısıyla herkesi dans ettirecek  

Murat Kurşun yeni şarkısıyla herkesi dans ettirecek  

Murat Kurşun yeni şarkısıyla herkesi dans ettirecek  

Murat Kurşun’un Pınara Gel ki Görem adlı yeni teklisi, MK Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

 Murat Kurşun yeni şarkısıyla herkesi dans ettirecek  


Şarkı, eğlenceli ve hareketli ritmleriyle müzikseverlerden kısa sürede büyük beğeni topladı.

 Murat Kurşun yeni şarkısıyla herkesi dans ettirecek  


Malatya yöresine ait türkünün düzenlemesini Halim Kurşun yaptı.

 Murat Kurşun yeni şarkısıyla herkesi dans ettirecek  

Kalabalık bir dans grubunun Kurşun’a eşlik ettiği şarkının video klibini ise Alişan Günay Yıldırım çekti.

Murat Kurşun yeni şarkısıyla herkesi dans ettirecek  

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