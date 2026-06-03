Furkan Palalı’nın reklam kampanyası yayınlandı

Başarılı oyuncu Furkan Palalı, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiği global reklam filmiyle izleyicilerin karşısına çıktı.



GLOBAL MARKA GLOBAL YÜZ

“No: 309”, “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Benim Tatlı Yalanım” gibi yapımları başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa, Mena bölgesi, ve Latin Amerika’da 80’den fazla ülkede beğenilerek izlenen ve bu ülkelerde ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Palalı, global tanınırlığı ile bu kez de Türkiye’nin kültürel ve tarihi değerlerini dünyaya duyuracak bu özel ‘Türk Hava Yolları’ reklam projesinde boy gösterdi.



Gaziantep’te ve İstanbul’da çekilen reklam filminde şehrin eşsiz mutfağı, tarihi camileri ve müzeleri ön plana çıkarılıyor. Furkan Palalı’nın rol aldığı filmde, Türkiye’nin köklü kültürel mirası ve turistik değerleri uluslararası izleyicilerle buluşturuluyor.



Uçak içi ekranlar ve havaalanlarının yanı sıra sosyal medya platformlarında yayınlanan reklam filmiyle ilgili konuşan Palalı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:



“Böyle bir projede yer almak benim için büyük bir gurur. Ülkemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacak olmak beni çok mutlu etti. Türk Hava Yolları gibi global bir markayla bu yolculuğun parçası olmak ayrıca heyecan verici.”

Türkiye’nin tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan reklam filminin, dünya genelinde milyonlarca yolcuya ulaşması hedefleniyor.

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