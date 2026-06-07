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Bülent Ersoy milyonluk saatiyle dikkat çekti

Bülent Ersoy milyonluk saatiyle dikkat çekti

Bülent Ersoy milyonluk saatiyle dikkat çekti

Bülent Ersoy, Nişantaşı City's'de bir mağazada Modacısı Semih Doğruer ile birlikte yaklaşık üç saat alışveriş yaptı.

 Bülent Ersoy milyonluk saatiyle dikkat çekti


Takılarıyla dikkat çeken Diva'nın Hublot saatinin odeğeri 150 bin (6 milyon 900 bin= dolar olduğu öğrenildi. Saatin tamamı pırlanta taşlarla kaplı...

 Bülent Ersoy milyonluk saatiyle dikkat çekti

Reklam filmiyle konuşulan Ersoy, "Rakam astronomik, tarihe geçtiniz?" sözlerine, "Tarihe yalnız o nun için mi geçtim? 50 küsür senedir zaten. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Tatil için Ersoy, "İspanya istiyorum. Sardunya olabilir. Bahama Adaları'nda alışveriş yok. Biraz alışveriş yapmak istiyorum. Devamlı kullandığım bir renk var. Milano'dan kesin o kumaşı üç top alacağız. Sonra eksik kalıyor. En sevdiğim renk çingene pembesi" diye konuştu.

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