Tuğba Özay’dan geleneksel buluşma

Tuğba Özay, her yıl geleneksel olarak düzenlediği hayran buluşmasını bu yıl da görkemli bir organizasyonla gerçekleştirdi. Kendilerine "Tubistler" adını veren sadık hayran kitlesiyle bir araya gelen Özay, Beykoz’da unutulmaz bir güne imza attı.

Popüler müziğin ve podyumların sevilen ismi Tuğba Özay, geleneksel hale getirdiği hayran buluşması için bu yıl da adresi değiştirmedi. Güzel sanatçı, her anında yanında olan ve kendilerini "Tubistler" olarak tanımlayan geniş hayran kitlesiyle doğanın kalbinde buluştu.

BEYKOZ SPOR ORMANI’NDA YOĞUN KATILIM

Beykoz Spor Ormanı içerisinde yer alan Liva Köşk’te gerçekleştirilen organizasyon, sabahın erken saatlerinde kapılarını açtı. Medya ve hayranların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, katılımcılara şehir hayatının stresinden uzak, hem bedensel hem de ruhsal bir yenilenme alanı sundu.

ÖNCE YOGA SONRA KAHVALTI

"Tubistler Ailesi olarak yeniden buluşuyoruz!" mottosuyla start alan organizasyonun programı da oldukça renkliydi. Güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyen hayranlarıyla birlikte yeşillikler üzerine çıkan Tuğba Özay, profesyonel eğitmenleri aratmayan performansıyla yoga ve stretching (esneme) dersi yaptırdı. Temiz orman havasında gerçekleştirilen spor aktivitesinin ardından, tüm konuklar muhteşem doğa manzarası eşliğinde hazırlanan zengin içerikli geleneksel sabah kahvaltısında bir araya geldi.

HAYRANLARIYLA TEK TEK İLGİLENDİ

Organizasyon boyunca yüksek enerjisi ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tuğba Özay, masaları tek tek gezerek sevenleriyle yakından ilgilendi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren sanatçı, günün anısına hayranlarına sürpriz hediyeler de dağıttı.

Dostluk ve pozitif enerjinin zirve yaptığı buluşma sonrasında kısa bir açıklama yapan Özay, "Biz sadece sanatçı ve hayran ilişkisi içinde değiliz, biz kocaman bir aileyiz. Her yıl bu bağın daha da güçlendiğini görmek bana tarif edilemez bir mutluluk veriyor" diyerek katılan herkese teşekkür etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.