 Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç'la tartışma yaratan bayram pozu hakkında konuştu

Kaya Çilingiroğlu, annesi Gülümser Çilingiroğlu ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç'la bayram pozu tartışma yaratmasına Çilingiroğlu, "Aile yemeğimiz, dayım öldü ondan sonra ilk defa buluştuk. Dayımsız ilk bayram... Beni eleştirenler aynadan kendisine baksınlar. Bilmeden etmeden bizi neden eleştiriyorlar" dedi.

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