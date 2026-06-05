  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ece Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladı

Ece Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladı

Ece Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladı

Sunucu, yazar ve wellness uzmanı Ece Vahapoğlu, tamamladığı kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşmasını yakın dostlarının düzenlediği sürpriz bir geceyle kutladı.

Ece Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladı
Kutlamaya Şebnem Özinal, Lale Cangal, Türkü Bingöl, Elmas Çakar, Nurkut Güney, Yelda Önen, Göksu Yılmaz ve Sermin Sirten gibi isimler katıldı. Tersane İstanbul'daki Mykorini'de gerçekleşen buluşmada, 'Dişil Enerji' kitabının rengi olarak özdeşleşen turuncu bir elbise tercih eden Vahapoğlu, gece boyunca dostlarıyla dans edip eğlendi.

 Ece Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladı

Vahapoğlu, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını da üfledi. Zorlu sağlık sürecini geride bırakan Ece Vahapoğlu, yeni dönemde güzel projeler, keyifli seyahatler ve aşk diledi.

Ece Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladı
Hayata yeniden ve daha güçlü bir başlangıç yaptığını söyleyen Vahapoğlu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Ece Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladıEce Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç'la tartışma yaratan bayram pozu hakkında konuştu
  Magazin

Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç'la tartışma yaratan bayram pozu hakkında konuştu

Beyazıt Öztürk iş kuralını açıkladı
  Magazin

Beyazıt Öztürk iş kuralını açıkladı

Pelin Karahan AVM'de beyazlar içerisinde
  Magazin

Pelin Karahan AVM'de beyazlar içerisinde

Bülent Serttaş: Sanat hayatımda ilk kez bu şarkı da heyecanlandım
  Magazin

Bülent Serttaş: Sanat hayatımda ilk kez bu şarkı da heyecanlandım

Ebru Polat yalnızlığının sebebini açıkladı!
  Magazin

Ebru Polat yalnızlığının sebebini açıkladı!

Seray Kaya'nın estetik açıklaması
  Magazin

Seray Kaya'nın estetik açıklaması