Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşkını ilan etti

Uzak Şehir dizisindeki arkadaşları aşka dönüşen Alper Çankaya ve Yaren Güldiken'den paylaşım geldi.



Çift, aşklarlarını Instagram'dan ilan etti.



İkiliye, beğeni yağdı.

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