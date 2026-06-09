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Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşkını ilan etti

Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşkını ilan etti

Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşkını ilan etti

Uzak Şehir dizisindeki arkadaşları aşka dönüşen Alper Çankaya ve Yaren Güldiken'den paylaşım geldi.

Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşkını ilan etti
Çift, aşklarlarını Instagram'dan ilan etti.

Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşkını ilan etti
İkiliye, beğeni yağdı.

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