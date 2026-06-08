  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

Demet Şener, Terzi Adem Altun'un mağaza açılışına katıldı.

 Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

İzmir'de gerçekleşen etkinlikte model, podyuma da çıktı.

 Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

Şener'e podyumda İtalyan modeller de eşlik etti.

 Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

Akif Örük'ün koreografisinde yapılan defile, büyük ilgi gördü.

Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

 (MBM Danışmanlık sahini Aynur Erten defileyi takip etti)

Takım elbise ve smokin ile podyuma çıkan Şener, tarzıyla beğeni topladı.

 Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

Takım elbise için model, "İlk defa kravat taktım. Takım elbiseyi zaten çok severim. Takım elbise çok büyük kurtarıcıdır. Her ortama hazırlar. Fazla aksesuara ihtiyacı yoktur. Kadın ve erkek herkesin dolabında şık bir siyah takım ve smokin muhakkak bulunmalı diye düşünüyorum. Kravatlı olması hoşuma gitti. Erkek smokini de ilk defa giyeceğim" dedi.

 Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı


Şener, "Kıyafet size ne hissettiriyor?" sorusuna, "Kıyafet bana güç hissettiriyor.

Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

Maskülen şıklığı seviyorum. Çalışan ve üreten kadınların hep maskülen ve erkeksi yanının olduğunu düşünüyorum. Bende öyleyim" yanıtını verdi.

Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı
Ebru Gündeş ve Gülşen'in sahnede takım giymesine model, "Bayılıyorum. Hem seksi hem de karakterli duruş oluyor" açıklamasını yaptı.

Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı
ÇOK ÖN PLANDA OLMAYI SEVMİYOR
Şener, "Oğlunuz babasının yolundan gitti. Kızınız da sizin yolunuzdan gider mi?" sorusuna, "Kızımın benim yolumdan gittiği söylenemez. Ne zaman onu çekmeye çalışsanız kaçıyor. Çok ön planda olmayı sevmiyor. Ne isterse istesin onun her zaman yanındayım. 21 yaşına giriyor" diye cevap verdi.

 Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafıSmokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafıSmokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafıSmokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafıSmokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

MaiaMarca Kristal Taşlı Sandaletler: Işığı Yakalayan Zamansız Tasarımlar
  Moda ve Güzellik

MaiaMarca Kristal Taşlı Sandaletler: Işığı Yakalayan Zamansız Tasarımlar

Deniz Çatalbaş Survivor'a damga vuruyor
  Magazin

Deniz Çatalbaş Survivor'a damga vuruyor

Tuğba Özay’dan geleneksel buluşma
  Magazin

Tuğba Özay’dan geleneksel buluşma

Tuğçe Renda Çin’de bir haftada dört sahne yaptı!
  Magazin

Tuğçe Renda Çin’de bir haftada dört sahne yaptı!

Emir Can İğrek’ten iki konserde iki sürpriz  
  Magazin

Emir Can İğrek’ten iki konserde iki sürpriz  

YEKÜV’ün öğrencileriyle Bahar Şenliği buluşması
  Hayatın İçinden

YEKÜV’ün öğrencileriyle Bahar Şenliği buluşması