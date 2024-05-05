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Özlem Arslan Kart TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül törenine katıldı

3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin galası ve ödül töreni Conrad İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirildi. Üstün Patent kurucusu ve GYİAD Üye İlişkileri Eş Başkanı Özlem Arslan Kart, kısa film üreticilerini destekleyen festivale Güngen Akademi kurucusu Buket Güngen ile birlikte katıldı.  

Özlem Arslan Kart TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül törenine katıldı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün ve Topkapı Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni Conrad İstanbul Bosphorus’ta yapıldı. Ödül törenine Üstün Patent kurucusu ve GYİAD Üye İlişkileri Eş Başkanı Özlem Arslan Kart, Güngen Akademi kurucusu Buket Güngen ile birlikte katıldı.

Özlem Arslan Kart TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül törenine katıldı

Gala ve ödül töreni gecesinde, 4 farklı kategoride toplam 12 ödül sahiplerini buldu. Festivalin sinema sanatının yapı taşı olan kısa filmin bilinirliğini ve tanınırlığını arttırmak olduğunu belirten Özlem Arslan Kart, kısa film yaratıcılarını, üreticilerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen gecede yer almaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.  

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