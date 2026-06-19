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Farklı sektörlerden liderler “Leader’s Table”da aynı masada buluştu

Talk N Training tarafından hayata geçirilen “Leader’s Table” organizasyonu, iş dünyasının farklı sektörlerinden lider isimleri aynı sofrada bir araya getirdi. Samimi sohbetlerin, deneyim paylaşımlarının ve geleceğe yönelik vizyonların öne çıktığı gece güçlü iş birliklerinin temellerinin atıldığı özel bir buluşmaya dönüştü.

Farklı sektörlerden liderler “Leader’s Table”da aynı masada buluştu

Talk N Training kurucuları Özlem Arslan Kart ve Buket Güngen, etkinlikle ilgili yaptıkları değerlendirmede farklı sektörlerden liderleri aynı masa etrafında buluşturmanın yeni fikirlerin ve sürdürülebilir iş birliklerinin oluşması açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.
 
Farklı sektörlerden liderler “Leader’s Table”da aynı masada buluştu
 
Leader’s Table, klasik bir iş yemeğinin ötesine geçerek farklı alanlarda etki yaratan profesyoneller arasında sürdürülebilir bağlar kurulmasını hedefleyen özel bir networking platformu olarak dikkat çekti.

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