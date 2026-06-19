Farklı sektörlerden liderler “Leader’s Table”da aynı masada buluştu

Talk N Training kurucuları Özlem Arslan Kart ve Buket Güngen, etkinlikle ilgili yaptıkları değerlendirmede farklı sektörlerden liderleri aynı masa etrafında buluşturmanın yeni fikirlerin ve sürdürülebilir iş birliklerinin oluşması açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Leader’s Table, klasik bir iş yemeğinin ötesine geçerek farklı alanlarda etki yaratan profesyoneller arasında sürdürülebilir bağlar kurulmasını hedefleyen özel bir networking platformu olarak dikkat çekti.

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