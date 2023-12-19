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29. TOYP Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu  

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan JCI “Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği”nin 1983 yılından bu yana düzenlediği Ten Outstanding Young Persons of the World programının Türkiye ayağı olan 29. TOYP Türkiye: “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödülleri Otokoç Otomotiv ana iş birlikçiliğinde, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen Gala Töreni’nde sahiplerini buldu.

29. TOYP Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu  

Ece Vahapoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen 29. TOYP Türkiye Gala Gecesi ve Ödül Töreni’nde TOYP Türkiye Birincileri kamuoyuna açıklanarak plaketleri takdim edildi. 

29. TOYP Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu  

Üstün Patent Kurucu Özlem Arslan Kart ve Aslıhan Koruyan Sabancı 

Marka ve Patent Uzmanı Üstün Patent Kurucu Özlem Arslan Kart, 29. TOYP Türkiye – Kişisel Başarı jürisi olarak “10 kategori kapsamında yapılan yüzlerce başvuru, tarafsız alanında önde gelen kişiler ve akademisyenlerden oluşan kıdemli ‘jüri heyeti’ tarafından değerlendirildi. Gençlerin hikayeleri büyük beğeni topladı.” dedi. 

29. TOYP Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu  

JCI Derneği adına JCI İstanbul Şubesi daha iyi yarınların peşinde koşan ülkemizin sıra dışı ve fark yaratan başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılarak onore etmeyi, gençlere sorumlu lider ve aktif vatandaş olmaları yönünde ilham vermeyi amaçlıyor.

29. TOYP Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu  

2023 JCI Türkiye Başkanı Fatih Katipoğlu konuşmasında; “Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri ve Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti, gençler için bir ilham kaynağı olmuştur. Bu yüzden, TOYP Türkiye, genç liderlerin bu mirası nasıl yaşattığını ve geleceğe taşıdığını göstermek için eşsiz bir fırsattır. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu genç liderlerin hikayelerini okurken, Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu bir kez daha göreceksiniz. Onların azmi, kararlılığı ve başarıları, geleceğe dair umudumuzu güçlendiriyor.” dedi. 

2023 TOYP Türkiye Kategori Birincileri

1. Electrolux Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Kategorisi: Mert Karslıoğlu
2. PHX Medya İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet Kategorisi: Zeliş Kurt
3. Paladin Bilişim Fen ve Teknik Gelişme: Şükrü Furkan Öztürk
4. Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi: Nevzat Taşcı
5. Tibet Makina: Kültürel Başarı: Nuri Dağdelen

6. İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik: Alper Aydın
7. Dekon Group Bilimsel Önderlik: Pınar Acar
8. Üstün Patent Tıbbi Yenilik ve Buluşlar: Aydın Sinan Apaydın
9. RK Academy Kişisel Başarı: Zülal Tannur
10.TM Etkinlik İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı: Aysel Ösüz
11.JCI Türkiye Senato Özel Ödülü: Can Saraç

29. TOYP Türkiye Birincileri 2024 yılında gerçekleşecek olan ‘TOYP Dünya Finali’nde, Türkiye’yi temsil ederek başarılarını uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacaklar.

 

 

 

 

 

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