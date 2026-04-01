  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nde Eren Ayhan güven tazeledi

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), 2. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nu birlik ve beraberlik mesajlarıyla gerçekleştirdi.

1 Nisan Çarşamba günü 11:00 – 14:00 saatleri arasında düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Eren Ayhan üyelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, divan heyetinin seçilmesinin ardından cemiyetin 2023-2026 dönemi faaliyet raporları üyelerle paylaşıldı. Geçmiş dönemde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları, dezenformasyonla mücadele programları, kurumsal ziyaretler ve mesleki dayanışma etkinlikleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

Şeffaf yönetim anlayışı gereği mali raporlar ve denetleme kurulu raporları da genel kurulun onayına sunuldu. Yeniden başkanlığa seçilen Eren Ayhan, seçim sonrası yaptığı konuşmada şeffaf ve demokratik bir süreci geride bıraktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bodrum medyasının güçlü sesi olmaya ve mesleki standartlarımızı yükseltmeye kararlıyız. Gazetecilik mesleğinin onurunu korumak ve dayanışmamızı güçlendirmek adına önümüzdeki dönemde de azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin tüm meslektaşlarımıza ve Bodrum’a hayırlı olmasını dileriz."

Genel kurula; Hamdi Yörür, Yusuf Alp Arbak, Aytül Bardak, Fikret Hıdır, Cemal Sevgi, Fırat Akay, Ahmet Zeki Özkeskin, Nuran Uras, Mehmet Can Fidan, Selim Turan, Selçuk Arslan, Selda Kay Öztürk, Songül Karadeniz, Ali Peltek, Eren Ayhan, Ali Ballı, Mehmetcan Meral, Baran Akcan, Ahmet Toyga İçözü ve Dilek Demirkol katılım sağladı. Program, dilek ve temennilerin ardından çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

