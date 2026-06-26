 Öğle yemeği buluşması

İş dünyası, sivil toplum ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri, iş insanı Ahmet Eler’in ev sahipliğinde düzenlenen özel bir öğle yemeği buluşmasında bir araya geldi. Samimi atmosferiyle dikkat çeken davet, aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine dair önemli değerlendirmelere sahne oldu.

Toplantının ana gündemini, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve iş dünyasına yansımaları oluşturdu. DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, katılımcılara mevcut süreçler, ekonomik iş birlikleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Yalçındağ’ın değerlendirmeleri, özellikle küresel ticaret dengeleri ve Türkiye’nin Avrupa pazarındaki konumuna dair önemli ipuçları sundu.

İş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerin yanı sıra, akademi ve sivil toplumun güçlü isimlerinin de yer aldığı buluşma; fikir alışverişi, network ve stratejik bakış açılarının paylaşılması açısından dikkat çekti. Katılımcılar arasında Niyazi Önen, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Selen Kocabaş, Defne Samyeli, Özge Maraşlı, Ece Vahapoğlu, Murat Kolbaşı, Avi Alkaş, Tolga Mercan, Faik Tunay, Mustafa Ünal, Sebahattin Gürel ve Ramazan Kaya gibi isimler yer aldı.

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