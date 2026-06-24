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Nişantaşı’nda "Yaza merhaba" davetine yoğun ilgi

Nişantaşı’nda "Yaza merhaba" davetine yoğun ilgi

Nişantaşı’nda "Yaza merhaba" davetine yoğun ilgi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Çelik, Nişantaşı’nda bulunan kliniğinde düzenlediği özel “Yaza Merhaba” davetiyle medya, cemiyet ve moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

 Nişantaşı’nda "Yaza merhaba" davetine yoğun ilgi

Şehrin en prestijli lokasyonlarından biri olan Nişantaşı’nda gerçekleşen etkinlik, sıcak atmosferi ve seçkin konuklarıyla büyük ilgi gördü. Davetliler, Op. Dr. Hasan Çelik’in estetik ve rekonstrüktif cerrahi alanındaki çalışmaları hakkında bilgi alma fırsatı bulurken, keyifli sohbetler eşliğinde yaz sezonunu karşıladı.

 Nişantaşı’nda "Yaza merhaba" davetine yoğun ilgi

Medya mensupları, cemiyet hayatının tanınmış isimleri, iş dünyasının temsilcileri ve moda sektörünün önemli isimlerinin katıldığı organizasyon, sosyal çevrelerde de geniş yankı uyandırdı. Estetik alanındaki güncel gelişmelerin ve güzellik trendlerinin konuşulduğu davette, sağlık ve estetiğin modern yaşam içerisindeki önemi de ele alındı.

 Nişantaşı’nda "Yaza merhaba" davetine yoğun ilgi

Misafirlerine teşekkür eden Op. Dr. Hasan Çelik, “Kliniğimizde değerli dostlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Yazın enerjisini birlikte paylaşmak ve keyifli bir ortamda bir araya gelmek bizim için çok kıymetliydi.” ifadelerini kullandı.

Şıklığın, zarafetin ve samimi dostlukların ön plana çıktığı “Yaza Merhaba” daveti, katılımcıların beğenisini kazanırken, sezonun dikkat çeken sosyal etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.

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