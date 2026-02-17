 Hayal Köseoğlu tarzıyla karları eritti

Erciyes'te karın ve kayak keyfinin tadını çıkaran Hayal Köseoğlu, ardından rotasını Uludağ’a çevirdi.

Enerjisi ve şıklığıyla dikkat çeken Köseoğlu, kış kombinleriyle hayranlarından tam not aldı.

Güzel oyuncu pozlarıyla adeta karları eritti.

