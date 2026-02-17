  • Video Galeri Foto Galeri
Hayal Köseoğlu tarzıyla karları eritti. İşte detaylar...

Erciyes'te karın ve kayak keyfinin tadını çıkaran Hayal Köseoğlu, ardından rotasını Uludağ’a çevirdi.

Enerjisi ve şıklığıyla dikkat çeken Köseoğlu, kış kombinleriyle hayranlarından tam not aldı.

Güzel oyuncu pozlarıyla adeta karları eritti.

