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Farah Zeynep Abdullah'tan dev anlaşma

Farah Zeynep Abdullah başrolünü oynadığı gişe rekoru kıran Bergen filmine yapım ortağı olmuştu. İşte haberin detayları...

Farah Zeynep Abdullah'tan dev anlaşma

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı TAFF Pictures imzalı Bihter filminin çekimleri 1 Mayıs’ta sona ermişti. Caner Alper ile Mehmet Binay’ın yönettiği filmin başta Netflix’e çekildiği gündeme gelmişti ancak daha sonra Netflix’in filmi almadığı ortaya çıktı.

Farah Zeynep Abdullah'tan dev anlaşma

Film için Farah Zeynep Abdulllah’ın Bergen filmini de yayınlayan Amazon Prime’la görüşüldüğü, anlaşma sağlanamazsa vizyona çıkacağı konuşuluyor.

Farah Zeynep Abdullah'tan dev anlaşma

Öte yandan Farah Zeynep Abdullah tıpkı Bergen filminde olduğu için projeye yapım ortağı oldu. 1800’lü yıllarda geçen Bihter filminin kreatif yapımcısı olan Abdullah, oyuncu seçimlerinden, senaryonun işlenişine kadar birçok konuda söz sahibi olmuştu, oyuncunun filmin montajına katılacağı da öğrenildi.

Farah Zeynep Abdullah'tan dev anlaşma

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