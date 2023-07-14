Merakla beklenen Bihter filminin yayın tarihi belli oldu

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Mennu kitabından uyarlanan Bihter filminin yayın tarihi belli oldu. Farah Zeynep Abdullah ile Boran Kuzum'un başrolünde yer aldığı proje, Amazon Original'in Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.



Dijital platform Instagram'dan, "Harika bir haberimiz var! Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi'nin olduğu Bihter filmi yıl sonunda sadece Prime Video'da yayına girecek! Bu haberle birlikte yeni yerli yapımların da platformumuza ekleneceğini duyurmuş olalım. Bizi takipte kalmanın en iyi zamanı" açıklamasını yaptı.

Yapımda Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum oynayacak.

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