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Kurt Seyit ve Şura dizisine İtalya'dan büyük ilgi  

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, 2014 yılında ülkemizde yayınlanan ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisi yayınlanmaya başladığı İtalya’da büyük beğeni topluyor.

Kurt Seyit ve Şura dizisine İtalya'dan büyük ilgi  

Senaryosunda Ece Yörenç imzası bulunan, yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisi geçtiğimiz günlerde İtalya’da yayınlanmaya başladı. Uluslararası dağıtımını üstlenen Eccho Rights’tan yayın hakkını alan Mediaset, diziyi bünyesindeki Canale 5 kanalında Cuma günleri İtalyan seyircisi ile buluşturuyor.

 Kurt Seyit ve Şura dizisine İtalya'dan büyük ilgi  

Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah, Fahriye Evcen, Elçin Sangu, Birkan Sokullu, Demet Özdemir, Çağlar Ertuğrul, Ushan Çakır ve Melisa Aslı Pamuk gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ve ilk günden bu yana beğenileri toplayan diziye İtalyan seyirciden övgüler yağıyor.

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