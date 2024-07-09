Başak Dizer’den İtalya çıkarması! Gözler Kıvanç Tatlıtuğ’u aradı

Stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ ve Atasay iş birliği ile yaza damga vuracak cesur, ışık saçan parçalara sahip, gündüzün yalınlığından gecenin şıklığına uzanan tasarımlardan oluşan göz alıcı bir kapsül koleksiyon geliştirildi.

Stil danışmanlığıyla pek çok ünlü kimliğe ve dizi karakterine güçlü ve kendinden söz ettiren gardıroplar oluşturan Başak Dizer Tatlıtuğ, bu kez stil gözlüğünü Türkiye’nin en köklü mücevher markası Atasay için takarak göz dolduran, her stil ile güçlü buluşmalara sahne olacak mücevherlere ilham oldu.

Başak Dizer Tatlıtuğ, büyük bir titizlik sonucu ortaya çıkan koleksiyonu, Akdeniz Riviera esintileri eşliğinde, İtalya Sorrento’da 190 yıllık tarihi Grand Hotel Excelsior Vittoria’da yakın arkadaşlarıyla birlikte Atasay’ın ev sahipliğinde kutladı. Napoli Körfezi ile Vezüv Yanardağı'nın nefes kesen atmosferinde yapılan kutlamaya Özge Özpirinçci, Sedef Avcı, Zeynep Üner, Meriç Aral, Deniz Marşan, Tanem Sivar, Hande ve Duygu Gülşen, İlker Topdemir ile Atasay CEO’su Atasay Kamer, eşi Chiara de Rocchi Kamer ve Simay Kamer katıldı.

İtalya’dan Başak Dizer Tatlıtuğ x Atasay koleksiyonu geçti. Stilist Başak Dizer Tatlıtuğ ve Atasay iş birliğiyle ortaya çıkan kapsül koleksiyon, İtalya’da, yüzyıllardır aktarılan zanaat geleneklerinin bozulmadan korunduğu büyülü Sorrento’dan duyuruldu.

Başak Dizer Tatlıtuğ, bugüne kadar dünyaca ünlü isimlerin tercihi olan 190 yıllık tarihi Grand Hotel Excelsior Vittoria’da yakın arkadaşlarını ağırlayarak, koleksiyonun doğuşunu kutladı.

Napoli Körfezi ile Vezüv Yanardağı’nın büyülü renkleri eşliğinde gerçekleşen kutlamaya Özge Özpirinçci, Sedef Avcı, Zeynep Üner, Meriç Aral, Deniz Marşan, Tanem Sivar, Hande ve Duygu Gülşen, İlker Topdemir, Atasay Kamer, Chiara de Rocchi Kamer ile Simay Kamer katıldı. Atasay’ın köklülüğüyle özdeşleşen tarihi dokuda gerçekleşen kutlamada, Başak Dizer Tatlıtuğ’un ilhamı ile hazırlanan koleksiyondan seçkiler sunuldu.

GEOMETRIK FORMLAR ÖN PLANDA

Başak Dizer Tatlıtuğ’un stilini ortaya koyan tasarımlar, tarzıyla parlamak isteyen kadınların ilk tercihi olacak. Belirgin dokular, farklı boyutlar ve geometrik formlu mücevherlerin ön planda olduğu koleksiyon, stillerini küçük bir dokunuşla çarpıcı hale dönüştürmek isteyenlere gerçek bir oyun alanı yaratıyor. Şık, modern ve sofistike tasarımların deneysel silüetlerle buluştuğu koleksiyon, özgür ruhlara da ilham veriyor. Koleksiyonda yer alan çok boyutlu yüzükler ve kolyelerle yalın bir görünümü hareketli bir şıklığa dönüştürmenin yanı sıra kombinlere benzersiz bir derinlik ve gizemli bir hava katmak mümkün oluyor.

Koleksiyondaki parçalar sadece stilin tamamlayıcısı değil aynı zamanda güçlü bir duruşun da simgesi haline geliyor. Kadın ruhunu kucaklayan koleksiyonda, özgün bir görünüm isteyenler için cuff detaylı küpeler ve chocker’lar güçlü birer seçenek oluşturuyor. Adeta heykelsi bir zarafeti yansıtan büyük boyutlu mücevherler ise cesur stillerin tamamlayıcısı oluyor. Koleksiyon, gecenin şıklığından gündüzün yalınlığına her yaş ve tarz için mücevher modasının en çarpıcı formlarını sunuyor.

“İLHAM VERICI TASARIMLAR ORTAYA ÇIKTI”

Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, Başak Dizer Tatlıtuğ iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: “Kadın ruhunu harekete geçiren bir marka olarak, güçlü kadınlara ilham olan Başak Dizer Tatlıtuğ ile bir koleksiyona imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş birliğimizden keyifli, güçlü ve her kadının kendinden bir şeyler bulabileceği ilham verici bir koleksiyon ortaya çıktı. Bu iş birliği ve koleksiyon, mücevher modasına olan bakış açımıza güzel bir ev sahipliği yapıyor. Cesur marka kimliğimizle tüketicilerimizi ‘en iyiyle’ buluşturmaya devam edeceğiz.”

“İÇIME ÇOK SINEN, BENI HEYECANLANDIRAN BIR KOLEKSİYON OLDU”

Kapsül koleksiyondaki tüm parçaların kendi zevkinden ve bakış açısından yola çıkarak hazırlandığını söyleyen Başak Dizer Tatlıtuğ da “Stilist olarak bugüne kadar etkilendiğim pek çok şeyi bu koleksiyonda ete kemeğe büründürmede aracı oldum. Bu süreçte Atasay tasarım ekibiyle büyük bir uyum içinde çalıştık. Çok içime sinen ve beni heyecanlandıran bir koleksiyon oldu. Herkese yakışan formları hayal etmek en sevdiğim hobim aslında. Bunun mücevher formu için işin mutfağında olmak çok keyifliydi. Bu koleksiyon ile kadınları gittikleri her yerde başrol olmaya davet ediyorum” dedi.

Başak Dizer Tatlıtuğ x Atasay kapsül koleksiyonu 8 Temmuz itibarıyla atasay.com adresinde, 16 Temmuz itibarıyla da tüm Atasay mağazalarında.

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