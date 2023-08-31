Oyunculuğuyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturdu. 6 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz yıl anne- baba olmanın heyecanını ilk defa yaşadı.

Oğullarının yüzünü bir süre saklayan ünlü çift, artık saklanmıyor.

OĞLUYLA HAVUZ KEYFİ YAPTI!

Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer gittikleri tatilden eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğluyla yaptığı havuz keyfinden fotoğraflar paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kaslı vücudu ise dikkat çekti.

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