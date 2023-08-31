  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kıvanç Tatlıtuğ'un kas şovunu eşi paylaştı! Baba oğlun havuz keyfi

Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer gittikleri tatilden eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’nin havuz keyfinden fotoğraflar paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kas şovunu eşi paylaştı! Baba oğlun havuz keyfi

Oyunculuğuyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturdu. 6 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz yıl anne- baba olmanın heyecanını ilk defa yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kas şovunu eşi paylaştı! Baba oğlun havuz keyfi

Oğullarının yüzünü bir süre saklayan ünlü çift, artık saklanmıyor.

OĞLUYLA HAVUZ KEYFİ YAPTI!

Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer gittikleri tatilden eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğluyla yaptığı havuz keyfinden fotoğraflar paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kas şovunu eşi paylaştı! Baba oğlun havuz keyfi

Kıvanç Tatlıtuğ’un kaslı vücudu ise dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kıvanç Tatlıtuğ bir markanın daha yüzü oldu!
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ bir markanın daha yüzü oldu!

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin reklamdan aldığı para ortaya çıktı!
  Magazin

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin reklamdan aldığı para ortaya çıktı!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı kite surf okulunda
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı kite surf okulunda

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aile dizisinden sonra sürpriz proje
  Magazin

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aile dizisinden sonra sürpriz proje

Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir Ceyhan bakın hangi ünlü sanatçıyı oynaması için düşünülüyor?
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir Ceyhan bakın hangi ünlü sanatçıyı oynaması için düşünülüyor?

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamda oğlunu canlandıran çocuk bakın kim çıktı?
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamda oğlunu canlandıran çocuk bakın kim çıktı?