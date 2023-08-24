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Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı kite surf okulunda

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı kite surf okulunda... İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı kite surf okulunda

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı kite surf okuluna gitti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı kite surf okulunda

İki yakın arkadaş Bilge Öztürk'ün kite surf okulunda eğitim aldı.

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