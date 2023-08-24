Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı kite surf okulunda

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı kite surf okuluna gitti.

İki yakın arkadaş Bilge Öztürk'ün kite surf okulunda eğitim aldı.

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