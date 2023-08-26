 Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin reklamdan aldığı para ortaya çıktı!

Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin, yenilenen Molfix için kamera karşısına geçtikleri ikinci reklam filmi izleyiciyle buluştu.

“Anne kucağı kadar rahat” mottosuyla yola çıkan ve geçtiğimiz günlerde yeni nesil kanal teknolojisine sahip ürününü tüketiciyle buluşturan Molfix’in ikinci reklam filmi izleyici karşısına çıktı. Türkiye dahil 8 ülkede yayına girecek global reklam filmlerinde Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ bu kez anne ve baba kimlikleriyle kamera karşısındaydı.

Reklam filminde “Anne olmak ne demek, bebeğimle baş başa kalınca anladım” diyen Kıvanç Tatlıtuğ, eğlenceli bir baba olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Anne Başak Tatlıtuğ evde olmadığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ bebeğiyle eğlenceli anlar yaşıyor. Kıvanç Tatlıtuğ filmde ne kadar ilgili, şakacı, oyuncu bir baba olsa ve bebeğini mutlu etmek için çok uğraşsa da anne kucağı gibi olmadığını anlatıyor. Filmin sonunda da Başak Tatlıtuğ’un eve gelişiyle birlikte mutlu aile tablosu tamamlanıyor. Reklam filminde Molfix’in anne kucağından ilham alarak yenilenmesinden, yumuşacık dokusu ve sıvıyı 3 kata kadar hızlı emen kanallı yapısıyla bebekleri rahat ettirmesinden bahsediliyor.

Molfix Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı’nı anlatan reklam filmi sonrası ikinci kez çiftin kamera karşısına geçtiği film, TBWA\Istanbul tarafından hayata geçirildi, yönetmenliğini ise Serdar Dönmez üstlendi. Tatlıtuğ Ailesi'nin reklamda 30 milyon TL aldığı söyleniyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.