Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer birlikte duygusal anlar yaşattı

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatan bir bebeğin sesiyle başlayan reklam filmi, camın arkasından prematüre bebekleri izleyen Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin duygusal anlarıyla devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ konuşması sırasında yeni doğan yoğun bakım ünitesinin herhangi bir yer değil, kahramanların doğduğu yer olduğunu vurguluyor. Bu sürecin geçici olduğuna dikkat çeken Tatlıtuğ, aslında bebeklerin sadece anne kucağı, nefesi ve kokusuna ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Reklam filminin devamında ise Kıvanç Tatlıtuğ, prematüre bebekler için hastanelere hayati ekipman desteğinde bulunulması, hemşire ve ailelere eğitimler verilmesi gibi Molfix Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı kapsamında 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardan bahsediyor. Filmin sonunda da bebeklerin hayata güvenle bağlandığı ve annelerin bebeklerini sevgiyle kucakladığı mesajını veriyor.

TBWA\Istanbul tarafından hayata geçirilen filmin yönetmenliğini Serdar Dönmez üstleniyor.

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