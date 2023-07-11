  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer birlikte duygusal anlar yaşattı

Molfix, erken doğan bebeklerin ve riskli doğum yapan annelerin hayata tutunması için, fiziksel, sosyal ve psikolojik koşulların iyileştirilmesi amacıyla başlattığı Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı’nın 5.yılında Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin rol aldığı yeni bir reklam filmi yayınladı. 

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer birlikte duygusal anlar yaşattı

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatan bir bebeğin sesiyle başlayan reklam filmi, camın arkasından prematüre bebekleri izleyen Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin duygusal anlarıyla devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer birlikte duygusal anlar yaşattı

Kıvanç Tatlıtuğ konuşması sırasında yeni doğan yoğun bakım ünitesinin herhangi bir yer değil, kahramanların doğduğu yer olduğunu vurguluyor. Bu sürecin geçici olduğuna dikkat çeken Tatlıtuğ, aslında bebeklerin sadece anne kucağı, nefesi ve kokusuna ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer birlikte duygusal anlar yaşattı

Reklam filminin devamında ise Kıvanç Tatlıtuğ, prematüre bebekler için hastanelere hayati ekipman desteğinde bulunulması, hemşire ve ailelere eğitimler verilmesi gibi Molfix Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı kapsamında 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardan bahsediyor. Filmin sonunda da bebeklerin hayata güvenle bağlandığı ve annelerin bebeklerini sevgiyle kucakladığı mesajını veriyor. 

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer birlikte duygusal anlar yaşattı

TBWA\Istanbul tarafından hayata geçirilen filmin yönetmenliğini Serdar Dönmez üstleniyor.   

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe ilk kez görüntülendi
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe ilk kez görüntülendi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bir ilk
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bir ilk

Kurt Seyit ve Şura dizisine İtalya'dan büyük ilgi  
  Magazin

Kurt Seyit ve Şura dizisine İtalya'dan büyük ilgi  

Kıvanç Tatlıtuğ bakın Fatih Terim için neler yazdı?
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ bakın Fatih Terim için neler yazdı?

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım
  Magazin

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım

Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi