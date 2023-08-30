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Kıvanç Tatlıtuğ bir markanın daha yüzü oldu!

 Kıvanç Tatlıtuğ bir markanın daha yüzü oldu! İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ bir markanın daha yüzü oldu!

Hepsiburada’nın, Kıvanç Tatlıtuğ’lu ilk reklam filmi geliyor!

 Kıvanç Tatlıtuğ bir markanın daha yüzü oldu!

Hepsiburada, başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni marka yüzü olduğunu Temmuz ayında duyurmuştu. İş birliğinin ilk reklam filminin teaser’ı yayınlandı. Teaser, Kıvanç Tatlıtuğ’un aksiyon filmlerini aratmayan bir sette geçen gününde, “Bir Görev, Zorlu Engeller… Hepsi, Hepsiburada” mesajı merak uyandırıyor.

 Kıvanç Tatlıtuğ bir markanın daha yüzü oldu!

Tatlıtuğ, Hepsiburada'nın üstün hizmet anlayışı ve yenilikçi servisleri üzerine olan çalışmalarında da müşterilerine verdiği "Hepsiburada Sözü"nün destekçisi olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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