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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk kez birlikte rol aldıkları reklamın kamera arkasını anlattı

Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, yenilenen Molfix için kamera karşısına geçtikleri reklam filminin lansmanında, birlikte rol aldıkları projeyi ve bu projenin renkli kamera arkasını anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk kez birlikte rol aldıkları reklamın kamera arkasını anlattı

Molfix’in ince yapısı, pamuksu yumuşacık dokusu ve sıvıyı 3 kat hızlı emen yeni nesil kanal teknolojisine sahip ürününün lansmanı, marka yüzleri Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ’un ev sahipliğinde gerçekleşti. ‘Anne Kucağı Gibi Rahat’ temasıyla gerçekleşen lansmanda Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin rol aldığı yeni reklam filmi ve Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı’nın anlatıldığı ilk reklam filmi izlendi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk kez birlikte rol aldıkları reklamın kamera arkasını anlattı

Başak & Kıvanç Tatlıtuğ, Hayat Bebek Bakım Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Hayal Dilara Dinç ve Hayat Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı’nın katılımıyla gerçekleşen lansman, reklam filminin de çekildiği evde düzenlendi. Lansmana gelen davetlileri kendi evlerine gelen davetliler gibi karşılayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez birlikte kamera karşısına geçmenin verdiği mutluluğu da aktardı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk kez birlikte rol aldıkları reklamın kamera arkasını anlattı

Başak Tatlıtuğ rol aldıkları reklam filminden “Öncelikle Molfix’in prematüre ve sağlıksız doğan bebeklerin hayata tutunması için, fiziksel, sosyal ve psikolojik koşulların iyileştirilmesi amacıyla başlattığı Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı’nı anlattığımız film yayınlandı. Bu proje benim de bireysel olarak çok etkilendiğim ve ilerleyen dönemde beni de bir parçası olarak göreceğiniz bir çalışma. “Güvenli Bağlanma”nın ve “Anne Kucağı”nın önemine değinmek, bebeklerin annelerinin kucağı, nefesi ve kokusuna ihtiyaç duyduğunun altını çizmek ve sosyal bir mesaj vermek çok kıymetli” diyerek bahsetti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk kez birlikte rol aldıkları reklamın kamera arkasını anlattı

İlk kez Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte kamera karşısına geçen Başak Tatlıtuğ, eşinin profesyonel yaklaşımının kendisine ilham verdiğini söyleyerek, “Kıvanç’ı daha önce sette de ekranda da izledim tabii ki ama onunla aynı karede rol almak çok farklı ve mutlu eden bir deneyimdi” dedi. 

Kıvanç Tatlıtuğ ise rol aldıkları reklam filmlerinin gerek sosyal sorumluluk yanı gerekse bebeklerin hayatına konfor katan içerikleri nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

 

 

 

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