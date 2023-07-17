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Kıvanç Tatlıtuğ'tan büyük yatırım

Kıvanç Tatlıtuğ dizi, sinema ve reklamlardan kazandığı ücreti gayrimenkule yatırıyor. 60 milyon liralık iki reklam anlaşması yapan oyuncu, Atina'da 1 milyon euro'ya villa satın aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'tan büyük yatırım

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya ile birlikte 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Yunanistan'dan ev alan ünlüler kervanına katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'tan büyük yatırım

Son oynadığı iki reklamdan 60 milyon lira aldığı iddia edilen Tatlıtuğ, yatırımlarına bir yenisini ekledi. Bodrum ve Marmaris'te yazlıkları olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 milyon Euro (29 milyon lira) değerinde villa satın aldığı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'tan büyük yatırım

Yaz aylarının büyük bir kısmını teknelerinde Ege koylarını gezerek geçiren Tatlıtuğ çifti, Komşu'da havuzlu ve 4 odalı bir evin sahibi oldu. Ozan Güven, Gülse Birsel, Cengiz Abazoğlu, Demet Özdemir, Halit Ergenç ve Bergüzal Korel gibi isimlerin de gözde tatil beldesinde evleri bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'tan büyük yatırım

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