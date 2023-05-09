  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bergen filmi yine mahkemelik

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı ‘Bergen' filmi mahkemelik oldu. İşte haberin detayları...

Bergen filmi yine mahkemelik

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Bergen' filmi mahkemelik oldu. Yazar-doktor Aytun Aktan, filmin hayata geçirilmesi için 10 milyon lira ödediği Orkestra Yaratıcı Yapım Şirketi'ne sözleşmeye aykırı davrandığı iddiasıyla 'ortaklığın feshi' davası açtı.

Bergen filmi yine mahkemelik

Yapım şirketinin filmin yurtiçi ve yurtdışı gelirden kendisine herhangi bir pay vermediğini ileri süren Aktan, şimdilik 1 milyon liralık dava açtı. Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah oynadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Farah Zeynep Abdullah'tan dev anlaşma
  Magazin

Farah Zeynep Abdullah'tan dev anlaşma

Bihter filminden ilk kare ortaya çıktı
  Magazin

Bihter filminden ilk kare ortaya çıktı

'Bir Deli' ilk kez Harbiye Açıkhava'da
  Kültür - Sanat

'Bir Deli' ilk kez Harbiye Açıkhava'da

Ünlü şarkıcı Ezgi Altıner saklambaş oynarken telefonunu çaldırdı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Ezgi Altıner saklambaş oynarken telefonunu çaldırdı

Ahu ve Suat Sungur çifti oğlu Ege için amigoluk yapıyor
  Magazin

Ahu ve Suat Sungur çifti oğlu Ege için amigoluk yapıyor

Ömer'e seyirciden tam not
  Magazin

Ömer'e seyirciden tam not