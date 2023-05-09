Bergen filmi yine mahkemelik

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Bergen' filmi mahkemelik oldu. Yazar-doktor Aytun Aktan, filmin hayata geçirilmesi için 10 milyon lira ödediği Orkestra Yaratıcı Yapım Şirketi'ne sözleşmeye aykırı davrandığı iddiasıyla 'ortaklığın feshi' davası açtı.

Yapım şirketinin filmin yurtiçi ve yurtdışı gelirden kendisine herhangi bir pay vermediğini ileri süren Aktan, şimdilik 1 milyon liralık dava açtı. Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah oynadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.