'Bir Deli' ilk kez Harbiye Açıkhava'da

Usta tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu'nun 18 yılda 700 bin kişinin izlediği, fenomen oyunu ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahnelenecek.

Tüm geliri İstanbul'a gelen depremzede kız öğrenciler için eğitim bursu olmak üzere İstanbul Vakfı'na aktarılacak oyun 20 Nisan Perşembe 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

''Behzat Ç.'' ile dizi ekranında fenomen olan Erdal Beşikçioğlu, sahnedeki dev vincin üzerinde eşsiz performans sergilediği, Rus yazar Gogol'ün ölümsüz eserinden uyarlanan ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' oyununu tam 18 yıldır sahneliyor.

Oyunun 20 Nisan Perşembe akşamı yapılacak temsili, İBB Kültür AŞ'nin ev sahipliğinde, İstanbul Vakfı'nın ''Büyüt Hayallerini'' projesi kapsamında gerçekleşecek. Tüm geliri İstanbul'a gelen depremzede kız öğrencilere üniversite bursu için bağışlanacak olan Tatbikat Sahnesi'nin ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' oyununun biletleri platformlarda satışta.

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